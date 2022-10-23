«Наполи» выиграл 11 матчей подряд – впервые с 1986-го, когда играл Марадона

выиграл 13 из 15 матчей в текущем сезоне и дважды сыграл вничью.

Команда Лучано Спаллетти одолела «Рому» (1:0) в 11-м туре Серии А.

В последний раз неаполитанцы теряли очки 31 августа – тогда была ничья с «Фиорентиной» (0:0) в чемпионате. С тех пор у «Наполи» во всех турнирах 11 побед подряд с общим счетом 33:10.

Партенопейцы повторили клубный рекорд по числу побед подряд. Он был установлен в 1986 году, когда команда, за которую выступал Диего Марадона, выиграла 11 матчей в период с апреля по сентябрь.

Далее клуб примет «Рейнджерс» в чемпионов – это случится 26 октября.

Отрыв «Наполи» от 2-го места в Серии А вырос до 3 очков. Команда Спаллетти еще не проигрывала