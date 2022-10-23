Сычевой забил 10 голов в 12 матчах Мир РПЛ. Хавбек «Оренбурга» догнал Чалова в списке бомбардиров

догнал в списке бомбардиров Мир РПЛ.

В матче 14-го тура чемпионата России между и «Оренбургом» (2:1, первый тайм) Чалов на 7-й минуте забил свой 10-й гол в сезоне и вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров.

Однако через 11 минут хавбек сравнял счет – этот гол также стал для него 10-м в Премьер-лиге. Для достижения этой отметки Сычевому потребовалось 12 матчей.

Опережает Чалова и Сычевого только вингер , у которого 11 голов в .

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – ЦСКА.