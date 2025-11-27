Кейн о поражении от «Арсенала»: «Бавария» не хочет слишком сильно паниковать. Мы сыграли против «Челси», «ПСЖ» – и выиграли большинство матчей»

Харри Кейн: «Бавария» не хочет паниковать после поражения от «Арсенала».

Нападающий «Баварии» Харри Кейн высказался после поражения от «Арсенала » (1:3) в матче Лиги чемпионов .

«Тяжелый матч, но именно такой мы и ожидали.

В первом тайме была хорошая борьба, игра была довольно равной. Во втором тайме у нас не было прежней энергии и напористости. Мы проиграли слишком много единоборств.

Это наше первое поражение в сезоне. Мы не хотим слишком сильно паниковать. Извлечем из этого уроки. Уверен, что мы еще увидим «Арсенал» на более поздних стадиях Лиги чемпионов.

Как я и сказал, не время для паники. Мы сыграли против «Челси», а также на выезде с «ПСЖ» и «Арсеналом». Мы выиграли большинство матчей», – сказал Харри Кейн .