Кейн о поражении от «Арсенала»: «Бавария» не хочет слишком сильно паниковать. Мы сыграли против «Челси», «ПСЖ» – и выиграли большинство матчей»
Харри Кейн: «Бавария» не хочет паниковать после поражения от «Арсенала».
Нападающий «Баварии» Харри Кейн высказался после поражения от «Арсенала» (1:3) в матче Лиги чемпионов.
«Тяжелый матч, но именно такой мы и ожидали.
В первом тайме была хорошая борьба, игра была довольно равной. Во втором тайме у нас не было прежней энергии и напористости. Мы проиграли слишком много единоборств.
Это наше первое поражение в сезоне. Мы не хотим слишком сильно паниковать. Извлечем из этого уроки. Уверен, что мы еще увидим «Арсенал» на более поздних стадиях Лиги чемпионов.
Как я и сказал, не время для паники. Мы сыграли против «Челси», а также на выезде с «ПСЖ» и «Арсеналом». Мы выиграли большинство матчей», – сказал Харри Кейн.
