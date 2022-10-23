КХЛ. «Амур» примет «Спартак», «Авангард» против «Северстали», «Автомобилист» в гостях у «Сочи»
«Авангард» примет «Северсталь» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Торпедо» сыграет с «Куньлунем», «Сочи» будет противостоять «Автомобилисту».
- Дата проведения
- 23 октября, 10.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 23 октября, 14.00, «G-Drive Арена»
- Дата проведения
- 23 октября, 17.00, «Большой»
- Дата проведения
- 23 октября, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 23 октября, 17.00, «Нефтехим-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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