КХЛ. «Амур» примет «Спартак», «Авангард» против «Северстали», «Автомобилист» в гостях у «Сочи»

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«Авангард» примет «Северсталь» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Торпедо» сыграет с «Куньлунем», «Сочи» будет противостоять «Автомобилисту»

Фонбет Чемпионат КХЛ

Амур – Спартак
Дата проведения
23 октября, 10.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео

 

Авангард – Северсталь
Дата проведения
23 октября, 14.00, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – Автомобилист
Дата проведения
23 октября, 17.00, «Большой»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Куньлунь
Дата проведения
23 октября, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Нефтехимик – Барыс
Дата проведения
23 октября, 17.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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