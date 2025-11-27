Гнабри про 1:3: «Арсенал» доминировал – у них больше ударов и голов. «Бавария» заслуженно проиграла, нам мало что удалось во втором тайме»

Серж Гнабри: «Арсенал» доминировал в матче с «Баварией».

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри высказался после поражения от «Арсенала » (1:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов .

«Мы сыграли против очень сильного соперника. У них было больше ударов по воротам, больше голов. Мы заслуженно проиграли. «Арсенал» доминировал и был хорош при игре с мячом.

Нам мало что удалось во втором тайме. Не знаю, больше ли у соперника качества, но мы принимаем это поражение.

У нас была невероятная серия без поражений. Теперь нужно продолжать работать и совершенствоваться», – сказал Серж Гнабри .

