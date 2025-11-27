Гнабри про 1:3: «Арсенал» доминировал – у них больше ударов и голов. «Бавария» заслуженно проиграла, нам мало что удалось во втором тайме»
Серж Гнабри: «Арсенал» доминировал в матче с «Баварией».
Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри высказался после поражения от «Арсенала» (1:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы сыграли против очень сильного соперника. У них было больше ударов по воротам, больше голов. Мы заслуженно проиграли. «Арсенал» доминировал и был хорош при игре с мячом.
Нам мало что удалось во втором тайме. Не знаю, больше ли у соперника качества, но мы принимаем это поражение.
У нас была невероятная серия без поражений. Теперь нужно продолжать работать и совершенствоваться», – сказал Серж Гнабри.
«Арсенал» смял «Баварию» – добил привоз Нойера. Как же мощна команда Артеты
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bavarian Football Works
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости