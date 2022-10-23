НБА. «Лейкерс» сыграют дома с «Портлендом», «Атланта» – с «Шарлотт» и другие матчи

В воскресенье, 23 октября, состоятся семь матчей регулярного чемпионата НБА.

В первом матче игрового дня Леброна встретятся с Лилларда. Начало – в 22.30 по московскому времени.

примет , «Голден Стэйт» – «Сакраменто», «Клипперс» – .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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