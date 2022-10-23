НБА. «Лейкерс» сыграют дома с «Портлендом», «Атланта» – с «Шарлотт» и другие матчи

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В воскресенье, 23 октября, состоятся семь матчей регулярного чемпионата НБА.

В первом матче игрового дня «Лейкерс» Леброна встретятся с «Портлендом» Лилларда. Начало – в 22.30 по московскому времени.

«Атланта» примет «Шарлотт», «Голден Стэйт» – «Сакраменто», «Клипперс» – «Финикс».

НБА

Регулярный чемпионат

Лейкерс – Портленд
Дата проведения
23 октября, 22.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

Атланта – Шарлотт
Дата проведения
24 октября, 00.00, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Кливленд – Вашингтон
Дата проведения
24 октября, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Юта
Дата проведения
24 октября, 02.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Миннесота
Дата проведения
24 октября, 03.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Сакраменто
Дата проведения
24 октября, 03.30, «Chase Center»
Онлайн матча

Клипперс – Финикс
Дата проведения
24 октября, 05.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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