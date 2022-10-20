НФЛ. 7-я неделя. «Аризона» встретится с «Нью-Орлеаном», «Сан-Франциско» против «Канзас-Сити», другие матчи

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С 21 по 25 октября пройдут матчи седьмой недели нового сезона НФЛ. «Аризона» встретится с «Нью-Орлеаном», «Сан-Франциско» против «Канзас-Сити». 

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

7-я неделя

21 октября

Аризона – Нью-Орлеан – 3.15 

 

23 октября

Балтимор – Кливленд – 20.00

 

ДалласДетройт – 20.00

 

Джэксонвилл – Нью-Йорк Джайентс – 20.00

 

Каролина – Тампа-Бэй – 20.00

 

ТеннессиИндианаполис – 20.00

 

ЦинциннатиАтланта – 20.00

 

Вашингтон – Грин-Бэй – 20.00

 

Денвер – Нью-Йорк Джетс – 23.05

 

Лас-ВегасХьюстон – 23.25

 

Лос-Анджелес ЧарджерсСиэтл – 23.25 

 

Сан-Франциско – Канзас-Сити – 23.25 

 

24 октября

МайамиПиттсбург – 3.20

 

25 октября

Нью-ИнглендЧикаго – 3.15

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Полное расписание NFL (НФЛ) на сезон-2022/2023

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