НФЛ. 7-я неделя. «Аризона» встретится с «Нью-Орлеаном», «Сан-Франциско» против «Канзас-Сити», другие матчи
С 21 по 25 октября пройдут матчи седьмой недели нового сезона НФЛ. «Аризона» встретится с «Нью-Орлеаном», «Сан-Франциско» против «Канзас-Сити».
Регулярный чемпионат
7-я неделя
21 октября
Аризона – Нью-Орлеан – 3.15
23 октября
Балтимор – Кливленд – 20.00
Даллас – Детройт – 20.00
Джэксонвилл – Нью-Йорк Джайентс – 20.00
Каролина – Тампа-Бэй – 20.00
Теннесси – Индианаполис – 20.00
Цинциннати – Атланта – 20.00
Вашингтон – Грин-Бэй – 20.00
Денвер – Нью-Йорк Джетс – 23.05
Лас-Вегас – Хьюстон – 23.25
Лос-Анджелес Чарджерс – Сиэтл – 23.25
Сан-Франциско – Канзас-Сити – 23.25
24 октября
Майами – Питтсбург – 3.20
25 октября
Нью-Ингленд – Чикаго – 3.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Полное расписание NFL (НФЛ) на сезон-2022/2023
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