НФЛ. 7-я неделя. «Аризона» встретится с «Нью-Орлеаном», «Сан-Франциско» против «Канзас-Сити», другие матчи

С 21 по 25 октября пройдут матчи седьмой недели нового сезона НФЛ. «Аризона» встретится с «Нью-Орлеаном», «Сан-Франциско» против «Канзас-Сити».

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

7-я неделя

21 октября

– – 3.15

23 октября

– – 20.00

– – 20.00

– – 20.00

– – 20.00

– – 20.00

– – 20.00

– – 20.00

– – 23.05

– – 23.25

– – 23.25

– – 23.25

24 октября

25 октября

– – 3.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Полное расписание NFL (НФЛ) на сезон-2022/2023

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