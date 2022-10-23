Совладелец «Челси» Боули видит трансфер Роналду привлекательным для бренда клуба

«Челси» сохраняет интерес к .

Совладелец и спортивный директор клуба Тодд Боули все еще видит привлекательным трансфер 37-летнего португальца, особенно для бренда, сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

Боули много раз просил бывшего тренера Томаса Тухеля рассмотреть кандидатуру Роналду, но немец постоянно отвергал идею. С тех пор ничего не изменилось и не продвинулось.

Агент форварда «Манчестер Юнайтед» Жорже Мендеш больше не вел переговоров с по поводу Роналду. А летняя беседа носила в основном ознакомительный характер.

Стоит при этом отметить, что Роналду не входит в список приоритетов Боули. К тому же он будет советоваться с новым тренером Грэмом Поттером. А у Поттера сейчас на примете есть другие форварды: Рафаэл Леау («Милан»), Джонатан Дэвид («Лилль») и Айвен Тоуни («Брентфорд»).

Источники из окружения Мендеша не уверены, что «Челси» способен реализовать даже краткосрочный трансфер Роналду. Плюс Криштиану придется убедить в том, что он будет получать практику в лондонском клубе.

Мендеш надеется, что Боули останется на посту спортивного директора «синих» до января и окажет больше личного влияния, имея дополнительное время для оценки рынка. Источники в «Челси» утверждают, что Роналду никогда не подпишут без стопроцентного согласия Поттера.