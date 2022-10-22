Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Морозова и Нарижный, Кагановская и Ангелопол выступят с произвольными танцами

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23 октября на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве дуэты представят ритм-танцы. После ритм-танца лидируют Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

1-й этап

Золотой конек Москвы

Москва

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Елизавета Кириллова – Марк Чегодаев 

2. Яна Матвейшина – Тимофей Субботин 

3. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол 

4. Аннабель Морозова – Дэвид Нарижный 

Положение после ритм-танца

1. Аннабель Морозова – Дэвид Нарижный - 81,90

2. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол – 75,58

3. Яна Матвейшина – Тимофей Субботин – 48,46

4. Елизавета Кириллова – Марк Чегодаев – 46,30

Расписание первого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Коляда, Тарасова и Морозов

 

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