Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Морозова и Нарижный, Кагановская и Ангелопол выступят с произвольными танцами
23 октября на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве дуэты представят ритм-танцы. После ритм-танца лидируют Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
1-й этап
Золотой конек Москвы
Москва
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Елизавета Кириллова – Марк Чегодаев
2. Яна Матвейшина – Тимофей Субботин
3. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол
4. Аннабель Морозова – Дэвид Нарижный
Положение после ритм-танца
1. Аннабель Морозова – Дэвид Нарижный - 81,90
2. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол – 75,58
3. Яна Матвейшина – Тимофей Субботин – 48,46
4. Елизавета Кириллова – Марк Чегодаев – 46,30
Расписание первого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Коляда, Тарасова и Морозов
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