Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Морозова и Нарижный, Кагановская и Ангелопол выступят с произвольными танцами

23 октября на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве дуэты представят ритм-танцы. После ритм-танца лидируют Аннабель Морозова и .

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

1-й этап

Золотой конек Москвы

Москва

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Елизавета Кириллова – Марк Чегодаев

2. Яна Матвейшина – Тимофей Субботин

3. Василиса Кагановская –

4. – Дэвид Нарижный

Положение после ритм-танца

1. Аннабель Морозова – Дэвид Нарижный - 81,90

2. – Валерий Ангелопол – 75,58

3. Яна Матвейшина – Тимофей Субботин – 48,46

4. Елизавета Кириллова – Марк Чегодаев – 46,30

Расписание первого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Коляда, Тарасова и Морозов