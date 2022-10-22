Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Ноттингем Форест», «Ман Сити» сыграет с «Брайтоном», «Челси» против «МЮ»

сыграет в гостях с «Ноттингем Форест» в 13-м туре АПЛ.

Также в субботу «Манчестер Сити» примет «Брайтон», – .

В воскресенье встретится на выезде с «Саутгемптоном», «Тоттенхэму» будет противостоять «Ньюкасл».

Завершится тур в понедельник матчем «Вест Хэм» – «Борнмут».

13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ