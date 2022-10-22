Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Ноттингем Форест», «Ман Сити» сыграет с «Брайтоном», «Челси» против «МЮ»
«Ливерпуль» сыграет в гостях с «Ноттингем Форест» в 13-м туре АПЛ.
Также в субботу «Манчестер Сити» примет «Брайтон», «Челси» – «Манчестер Юнайтед».
В воскресенье «Арсенал» встретится на выезде с «Саутгемптоном», «Тоттенхэму» будет противостоять «Ньюкасл».
Завершится тур в понедельник матчем «Вест Хэм» – «Борнмут».
13-й тур
- Дата проведения
- 22 октября, 14.30, «Сити Граунд»
- Дата проведения
- 22 октября, 17.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 22 октября, 17.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 22 октября, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 23 октября, 16.00, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 23 октября, 16.00, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 23 октября, 16.00, «Элланд Роуд»
- Дата проведения
- 23 октября, 16.00, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 23 октября, 18.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 24 октября, 22.00, «Олимпийский стадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии