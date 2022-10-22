Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Ноттингем Форест», «Ман Сити» сыграет с «Брайтоном», «Челси» против «МЮ»

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«Ливерпуль» сыграет в гостях с «Ноттингем Форест» в 13-м туре АПЛ.

Также в субботу «Манчестер Сити» примет «Брайтон», «Челси»«Манчестер Юнайтед».

В воскресенье «Арсенал» встретится на выезде с «Саутгемптоном», «Тоттенхэму» будет противостоять «Ньюкасл».

Завершится тур в понедельник матчем «Вест Хэм» – «Борнмут».

Чемпионат Англии

13-й тур

Ноттингем Форест – Ливерпуль
Дата проведения
22 октября, 14.30, «Сити Граунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Сити – Брайтон
Дата проведения
22 октября, 17.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эвертон – Кристал Пэлас
Дата проведения
22 октября, 17.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Челси – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
22 октября, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вулверхэмптон – Лестер
Дата проведения
23 октября, 16.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Саутгемптон – Арсенал
Дата проведения
23 октября, 16.00, «Сент-Мэрис»
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Лидс – Фулхэм
Дата проведения
23 октября, 16.00, «Элланд Роуд»
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Астон Вилла – Брентфорд
Дата проведения
23 октября, 16.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Тоттенхэм – Ньюкасл
Дата проведения
23 октября, 18.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вест Хэм – Борнмут
Дата проведения
24 октября, 22.00, «Олимпийский стадион»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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