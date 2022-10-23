Единая лига ВТБ. «Астана» примет «НН», УНИКС – «Локо», ЦСКА сыграет в гостях с «Автодором»

В воскресенье, 23 октября, состоятся три матча регулярного чемпионата лиги ВТБ-22/23.

примет «Нижний Новгород», встретится дома с «Локомотивом-Кубань», ЦСКА сыграет в гостях с .

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: УНИКС – 4-0, ЦСКА – 4-0, Зенит – 3-1, МБА – 3-1, Самара – 2-2, Автодор – 2-2, Нижний Новгород – 2-2, – 2-2, Парма – 1-3, Астана – 1-3, – 0-4, Минск – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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