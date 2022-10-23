Единая лига ВТБ. «Астана» примет «НН», УНИКС – «Локо», ЦСКА сыграет в гостях с «Автодором»

Теги результаты ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Автодор БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Астана Баскетбол

В воскресенье, 23 октября, состоятся три матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-22/23.

«Астана» примет «Нижний Новгород», УНИКС встретится дома с «Локомотивом-Кубань», ЦСКА сыграет в гостях с «Автодором».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Астана – Пари Нижний Новгород
Дата проведения
23 октября, 12.00, «Велотрек Сарыарка»
Онлайн матча

УНИКС – Локомотив-Кубань
Дата проведения
23 октября, 16.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Автодор – ЦСКА
Дата проведения
23 октября, 16.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

Положение команд: УНИКС – 4-0, ЦСКА – 4-0, Зенит – 3-1, МБА – 3-1, Самара – 2-2, Автодор – 2-2, Нижний Новгород – 2-2, Локомотив-Кубань – 2-2, Парма – 1-3, Астана – 1-3, Енисей – 0-4, Минск – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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