Единая лига ВТБ. «Астана» примет «НН», УНИКС – «Локо», ЦСКА сыграет в гостях с «Автодором»
В воскресенье, 23 октября, состоятся три матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-22/23.
«Астана» примет «Нижний Новгород», УНИКС встретится дома с «Локомотивом-Кубань», ЦСКА сыграет в гостях с «Автодором».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 октября, 12.00, «Велотрек Сарыарка»
- Дата проведения
- 23 октября, 16.00, «Баскет-холл»
- Дата проведения
- 23 октября, 16.00, «ДС Кристалл»
Положение команд: УНИКС – 4-0, ЦСКА – 4-0, Зенит – 3-1, МБА – 3-1, Самара – 2-2, Автодор – 2-2, Нижний Новгород – 2-2, Локомотив-Кубань – 2-2, Парма – 1-3, Астана – 1-3, Енисей – 0-4, Минск – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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