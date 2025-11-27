Киву про 1:2 от «Атлетико»: «Второе поражение подряд «Интера», когда мы играли хорошо, но остались ни с чем. При угловом в штрафной были наши лучшие футболисты, но все равно пропустили»

Кристиан Киву: «Интеру» нужно играть лучше у ворот соперника.

Главный тренер «Интера » Кристиан Киву поделился мыслями после поражения от «Атлетико» (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов .

«Неприятное поражение, потому что мы хотели сделать больше, чем просто отправиться домой с пустыми руками.

Начало матча было неплохим с нашей стороны, но затем мы пропустили, впрочем смогли отреагировать на это, показав интенсивную игру. Через некоторое время мы немного отошли назад – стоит отдать должное сопернику.

Было несколько контратак, которыми мы, к сожалению, не смогли воспользоваться. В концовке из ниоткуда взялся угловой. В штрафной площади были наши лучшие игроки, способные играть на втором этаже, но мы все равно пропустили.

Нам нужно лучше играть у чужих ворот. Это уже второе подряд поражение, когда мы играли хорошо, но остались ни с чем.

Нужно засучить рукава, проявить упорство и выполнять грязную работу, когда это необходимо», – сказал Кристиан Киву .

