Мендеш видит перспективным для Роналду вариант с переходом в «Рому» или МЛС

Будущее Криштиану Роналду в остается неопределенным.

37-летний португалец может сменить клуб. Как пишет журналист CBC Sports Бен Джейкобс, потенциально бесплатный переход или аренда с урезанной зарплатой могла бы поднять спрос на Роналду.

Источники, близкие к агенту форварда , видят перспективным вариант с «Ромой» в следующем сезоне, особенно если они квалифицируются в Лигу чемпионов, а также с переходом в .

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