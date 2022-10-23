Мендеш видит перспективным для Роналду вариант с переходом в «Рому» или МЛС

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Будущее Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» остается неопределенным.

37-летний португалец может сменить клуб. Как пишет журналист CBC Sports Бен Джейкобс, потенциально бесплатный переход или аренда с урезанной зарплатой могла бы поднять спрос на Роналду.

Источники, близкие к агенту форварда Жорже Мендешу, видят перспективным вариант с «Ромой» в следующем сезоне, особенно если они квалифицируются в Лигу чемпионов, а также с переходом в МЛС.

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