Фанаты «МЮ» скандировали гомофобные кричалки на матче с «Челси». Тен Хаг, Поттер и FA осудили их

Болельщики скандировали гомофобные кричалки на матче с (1:1).

Действия фанатов осудили тренеры обеих команд, а также Футбольная ассоциация Англии (FA).

сказал: «Очевидно, нам предстоит провести еще много работы». Эрик тен Хаг отметил: «МЮ» не ассоциирует себя с этими болельщиками».

Позднее представитель «Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением по этому поводу.

«Гомофобии, как и всем прочим формам дискриминации, нет места в футболе. «Манчестер Юнайтед» гордится тем, что наша фан-база разнообразна. Мы работаем, чтобы таких случаев, как те, что, к сожалению, случились на «Стэмфорд Бридж», было как можно меньше.

Мы продолжим бороться с дискриминацией – как на стадионах, так и в соцсетях. Это включает в себя работу с фанатами – мы будем объяснять им, как дискриминационные выкрики влияют на окружающих», – сказано в заявлении «МЮ».

Также с заявлением по этому вопросу выступила и FA.

«Часть нашей работы – предоставить фанатским организациям рассказы представителей ЛГБТК+ сообщества о том, как такие происшествия влияют на их впечатления от футбольного матча. Это позволит выработать более четкую позицию.

Мы категорически против любых форм дискриминации. Мы стремимся к созданию безопасной среды для всех и хотим, чтобы она действительно охватывала всех болельщиков и бросила вызов ненависти как на поле, так и за его пределами.

Мы верим, что футбол – это игра для всех. Мы продолжим делать все возможное и будем использовать наше влияние, чтобы ситуация изменилась», – сказано в заявлении организации.

Отметим, что на вчерашнем матче команды провели акцию в поддержку представителей ЛГБТК+ сообщества. Капитаны «Манчестер Юнайтед» и «Челси» играли с повязками в радужных цветах.