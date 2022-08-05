Кержаков не собирается тренировать в Медиалиге: «Есть профессиональный футбол, а есть Медиалига»

Александр Кержаков не собирается тренировать команду Медиалиги.

– Как вы относитесь к Медиалиге? Готовы тренировать команду этого турнира, как, например, Александр Мостовой?

– Не готов. Не понимаю, что это такое. Буквально недавно узнал о существовании Медиалиги, так как меня об этом спросили. Слышал, что команды из Медиалиги допустили до Кубка России. Мне кажется, это неправильно. Не хочу никого обидеть, но есть профессиональный футбол, а есть Медиалига.

Хотите шоу, пожалуйста, снимайте свои ролики, радуйте ими кого-то, но это никак не связано с профессиональным футболом, которому футболисты посвящают всю жизнь в ущерб здоровью. У медиакоманд и профессиональных команд разные ценности, задачи, значимость.

А тут получается люди, которые не прилагают каких-то сверхусилий (травмы, сверхнагрузки), имеют такие же привилегии в профессиональном турнире. Получается, они даже мастеров спорта теоретически могут получить. Мне это непонятно, не одобряю такого подхода.

А вообще Медиалига – отличный проект. Единственное, что мне не нравится, так это обилие мата, которое уходит в YouTube без редактуры. Много несовершеннолетних мальчиков и девочек следят за медиалигой и впитывают, то что не должны впитывать.

Мат есть и в профессиональном футболе, но он не так слышен. Думаю, что у Медиалиги и без участия в Кубке России все хорошо – много просмотров, веселые шутки, – сказал бывший нападающий «Зенита» и сборной России.