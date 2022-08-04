Колыванов о Мостовом: «Ведущий эксперт в России, побольше многих разбирается в футболе»

Теги Игорь Колыванов Александр Мостовой AMC Fight Nights Чемпионат.com медийный футбол Медиалига Футбол

Игорь Колыванов высказался о назначении Александра Мостового тренером AMC Fight Nights.

– Я слышал, что Мостовой возглавил команду. Поздравляю!

– Может ли потом возглавить профессиональную команду?

– Александр – ведущий эксперт в России, который побольше многих разбирается в футболе и всегда говорит правильные вещи.

Желаю, чтобы в Медиалиге добился положительных результатов. Самое главное, громко заявил о себе. И дай бог, что в будущем возглавит какую-нибудь настоящую команду, – заявил бывший форвард «Динамо».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные