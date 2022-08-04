Мостовой назначен главным тренером клуба Медиалиги AMC Fight Nights

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой получил работу главным тренером.

О том, что экс-игрок занял место во главе команды Медиалиги AMC Fight Nights, сообщил Камил Гаджиев.

«Александр Мостовой – главный тренер футбольной клуба! Его помощником станет Алексей Злыднев, известный в прошлом футболист, а ныне амбиционный тренер!

Если говорить о наших совместных задачах на первый сезон в Медиалиге, то я бы сформулировал их так: вникнуть в происходящее, адаптироваться, набрать обороты в ходе сезона.

К концу первого сезона вы, уверен, уже увидите боеспособную дружину, главный объединяющий фактор в которой – любовь к спорту!» – заявил президент AMC Fight Nights.