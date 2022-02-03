Левандовски о Холанде: «Большой потенциал не означает, что игрок станет звездой на многие годы»

Форвард «Баварии» высказался о нападающем Дортмунд Эрлинге Холанде.

«Он не такой игрок, как я. Он сильный, быстрый, мощный. На этом его игра и построена. У меня же иные качества. Но мы не знаем, как он будет развиваться дальше.

То, что у какого-то футболиста большой потенциал, еще не означает, что он непременно станет звездой на многие годы. Я не люблю сравнивать 33-летнего игрока с 21-летним. У каждого свой путь развития.

Но, разумеется, Холанд – отличный футболист, наблюдать за ним одно удовольствие», – сказал Левандовски в интервью Piłka Nożna.

Роналдо о лучшем форварде: «Бензема, за ним – Левандовски. Холанд станет первым номером, но эти двое сейчас лучше»