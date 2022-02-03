Левандовски о том, что Месси не голосовал за него на The Best: «Не знаю, почему его мнение поменялось, ведь он говорил обо мне на «Золотом мяче»

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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал решение форварда «ПСЖ» Лионеля Месси не голосовать за него в премии The Best.

«Я проголосовал за Месси, так как ценю то, что он сделал в 2021 году и, конечно, раньше. Месси говорил обо мне на церемонии вручения «Золотого мяча». Почему его мнение поменялось? Я не знаю.

Но у меня нет ни сожалений, ни жалоб. Я принял это, это было решение Месси, и на этом все. Я все равно получил награду, так что мне было легче [принять это]», – сказал Левандовски в интервью Piłka Nożna.

Напомним, Месси поставил Неймара на 1-е место в голосовании The Best, Килиана Мбаппе – на 2-е, Карима Бензема – на 3-е.

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