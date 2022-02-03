Левандовски о Месси: «В возрасте Роналду ему будет сложнее сохранять прежнюю статистику по голам. Лео – игрок иного типа»

Нападающий «Баварии» высказался о том, что и сменили клубы в 2021 году.

– От Роналду иные ожидания, а Месси – игрок другого типа. В возрасте Криштиану ему будет сложнее сохранять прежнюю статистику по голам.

– Месси и Роналду поменяли клубы, но им это не помогло. Вы рады, что сохраняете верность «Баварии»?

– Для Месси смена клуба – это, безусловно, более ошеломляющий опыт. Он никогда не играл где-то кроме Испании, никогда не говорил на другом языке. Он столкнулся с языковым барьером.

Криштиану уже несколько раз менял клубы и чемпионы. Неважно, в каком возрасте ты уходишь в другую команду. Важны обстоятельства, – сказал Левандовски в интервью Piłka Nożna.