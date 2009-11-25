В сети появилось видео с повреждениями автобуса «Боки» после атаки фанатов

Появилось видео повреждений автобуса «Боки Хуниорс» после атаки фанатов «Ривер Плейта» перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес.
В результате атаки транспортное средство получило серьезные повреждения, несколько окон были разбиты, некоторые футболисты получили порезы от осколков.
Матч в итоге был перенесен и состоится 25 ноября. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Фанаты «Ривера» атаковали автобус «Боки». Финал Кубка Либертадорес перенесен на завтра на 23:00
Фанаты сорвали матч «Боки» и «Ривера»: атака автобуса, перечный газ, осколок в глазу
The Boca Juniors buspic.twitter.com/uvkPt1EVzg— Nick Harris (@sportingintel) 24 ноября 2018 г.
Video shows Boca Juniors bus from inside during the attack. pic.twitter.com/d4CDJWylLO— Mootaz Chehade (@MHChehade) 24 ноября 2018 г.