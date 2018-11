В сети появилось видео с повреждениями автобуса «Боки» после атаки фанатов

Появилось видео повреждений автобуса после атаки фанатов «Ривер Плейта» перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес.

В результате атаки транспортное средство получило серьезные повреждения, несколько окон были разбиты, некоторые футболисты получили порезы от осколков.

Матч в итоге был перенесен и состоится 25 ноября. Начало – в 23:00 по московскому времени.

The Boca Juniors bus pic.twitter.com/uvkPt1EVzg

Video shows Boca Juniors bus from inside during the attack. pic.twitter.com/d4CDJWylLO