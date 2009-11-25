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    В сети появилось видео с повреждениями автобуса «Боки» после атаки фанатов

    Теги высшая лига Аргентина Бока Хуниорс Ривер Плейт происшествия болельщики видео Кубок Либертадорес Футбол

    Появилось видео повреждений автобуса «Боки Хуниорс» после атаки фанатов «Ривер Плейта» перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес.

    В результате атаки транспортное средство получило серьезные повреждения, несколько окон были разбиты, некоторые футболисты получили порезы от осколков.

    Матч в итоге был перенесен и состоится 25 ноября. Начало – в 23:00 по московскому времени.

    Фанаты «Ривера» атаковали автобус «Боки». Финал Кубка Либертадорес перенесен на завтра на 23:00

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