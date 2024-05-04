Хави о 2:4 с «Жироной»: «Барселона» утратила контроль из-за вопиющих ошибок, недопустимых на таком уровне. Мы отдали игру – и таков итог всего сезона»

Хави остался недоволен игрой «Барселоны» против «Жироны» (2:4).

«Мы утратили контроль над игрой из-за вопиющих ошибок, недопустимых на таком уровне. Это происходит с нами на протяжении всего сезона – и продолжает происходить. А на этом уровне подобные вещи играют решающую роль.

Мы контролировали игру, даже могли победить. Мы обыгрывали «Жирону» на ее поле, а затем отдали игру. И таков итог всего сезона. У нас были кошмарные ошибки, нам не хватало эффективности в атаке. Сложно бороться за что-то таким образом. Нам многое нужно изменить, чтобы на что-то претендовать в следующем сезоне.

Мы рассыпаемся при любых неприятностях. Мы допускаем индивидуальные ошибки. Мы обсуждали это, мы вселяли в игроков уверенность. Думаю, это также может быть связано с незрелостью из-за возраста футболистов. Думаю, мы сделаем выводы из ошибок и в следующем сезоне поборемся. А иначе никак», – сказал главный тренер «Барселоны» в эфире DAZN.