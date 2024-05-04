Хави о 2:4 с «Жироной»: «Барселона» утратила контроль из-за вопиющих ошибок, недопустимых на таком уровне. Мы отдали игру – и таков итог всего сезона»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жирона Футбол

Хави остался недоволен игрой «Барселоны» против «Жироны» (2:4).

«Мы утратили контроль над игрой из-за вопиющих ошибок, недопустимых на таком уровне. Это происходит с нами на протяжении всего сезона – и продолжает происходить. А на этом уровне подобные вещи играют решающую роль.

Мы контролировали игру, даже могли победить. Мы обыгрывали «Жирону» на ее поле, а затем отдали игру. И таков итог всего сезона. У нас были кошмарные ошибки, нам не хватало эффективности в атаке. Сложно бороться за что-то таким образом. Нам многое нужно изменить, чтобы на что-то претендовать в следующем сезоне.

Мы рассыпаемся при любых неприятностях. Мы допускаем индивидуальные ошибки. Мы обсуждали это, мы вселяли в игроков уверенность. Думаю, это также может быть связано с незрелостью из-за возраста футболистов. Думаю, мы сделаем выводы из ошибок и в следующем сезоне поборемся. А иначе никак», – сказал главный тренер «Барселоны» в эфире DAZN.

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47 комментариев
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Хави нужно опять объявить об уходе чтобы Барса ход набрала
+68
0
+68
Чуть не по теме конечно , НО вы видели КАК Левандовски бьет пенальти? Не понимаю как такая манера может не считаться нарушением ? Две остановки и прыжок. Больше никого не знаю кто так бьет
+21
-1
+20
Ответ Владимир Владимирович
Хави нужно опять объявить об уходе чтобы Барса ход набрала
Хави перед первым туром Ла Лиги 24/25: «В конце сезона я ухожу, клянусь своим ДНК».

Раздевалка вся плачет
+22
-4
+18
Араухо играет как полное дно!
+14
-1
+13
А почему Барса весь сезон раз за разом отдает игру "за счёт вопиющих ошибок" Хави случайно не хочет сказать? Ладно один раз, ладно два, ну ладно три. Но так происходит на протяжении всего года. Вся команда регулярно начинает сыпаться в, по сути, выигрышных матчах. Один раз накосячил Араухо, второй раз Роберто, третий Кунде, потом Ромеу, потом Лёва, потом ещё кто-то. И если это происходит на протяжении всего года, то это уже не индивидуальные ошибки, а ошибки тренерского штаба. Других объяснений быть не может. Команда словно колос на глиняных ногах. Характера в команде нет от слова совсем. Менталка на нуле. Уверенности в своих силах нет вообще. Кто в этом виноват?
+7
0
+7
Ответ Hans Castorp
Чуть не по теме конечно , НО вы видели КАК Левандовски бьет пенальти? Не понимаю как такая манера может не считаться нарушением ? Две остановки и прыжок. Больше никого не знаю кто так бьет
Такая пауза перед ударом... Я был уверен что арбитр зафиксирует нарушение, но нет. Зато киперов ограничили чуть не во всём, молодцы(нет).
+7
0
+7
Ответ Владимир Владимирович
Хави нужно опять объявить об уходе чтобы Барса ход набрала
Барселона должна была выиграть, но майка этого клуба весит на 100кг больше чем Жироны. поэтому Барселона проиграла
+9
-3
+6
Ответ Hans Castorp
Чуть не по теме конечно , НО вы видели КАК Левандовски бьет пенальти? Не понимаю как такая манера может не считаться нарушением ? Две остановки и прыжок. Больше никого не знаю кто так бьет
Хуже бил только Погба
+6
0
+6
Ответ Zemanuha
Араухо играет как полное дно!
Кунде-надо уходить в модный бизнес
+8
-2
+6
Хави… ты знаешь что делать
+5
0
+5
Незрелость в Барсе - это руководство и тренер. Игроки то не причем
+4
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Вот это поворот. Может не надо было судей обвинять весь сезон , а надо было работать над игровыми ошибками?
+4
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Хави - внутри команды, а не руководитель. Всё время:"Мы, мы ..." Никогда не признает своих ошибок!
+3
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Какой идиотизм было Фермина ставить вместо Рафы со стороны Хави, ну а поляк Левандовски всё понятно мне давно с ним, если команда чуток крепкая он испоряется, если его оставят в следующем сезоне такой же будет провал.
+2
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Я не я и лошадь не моя, виновата погода, трава, игроки, но не топ тренер Хави
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Господин Хави, почему у Барсы такая ужасная игра в обороне?
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Ответ Real_v_dushe
Араухо - ТОП из ТОПов, барсуки, сохраните его, пожалуста, на будущий сезон, как и Хави, всем Бернабеу будем просить, если нужно!!!
Ты на Бернабеу был-то хоть раз?) Просить они будут)
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Видна рука тренера
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Ответ Егор Ковяров
Ты на Бернабеу был-то хоть раз?) Просить они будут)
Прикинь, был! И не только на нём я был, болел за Реал и на других европейских стадионах на его выездных матчах.
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Ответ Emin Aliev
Выкинуть бы этого трениришку и всех игроков пришедших при нем! Вот скажите мне защитники Хави, как объяснить абсолютно нулевую ментальность команды? как объяснить вот этот бардак ? кто виноват ?
Игроки нормальные, я больше чем уверен, что нормальный тренер будет с этими игроками идти в ровень с Мадридом, а не позориться с Айнтрахтом
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Хави место в Ла Массии - возиться с молодежью или в штабе кого-то другого , опять же с этой целью, на главного он сам - ну никак.
+1
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раздолбайство игроков - это заслуга тренера, нормальных тренеров команда не сыпится вот так позорно.
+1
0
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Выкинуть бы этого трениришку и всех игроков пришедших при нем!

Вот скажите мне защитники Хави, как объяснить абсолютно нулевую ментальность команды? как объяснить вот этот бардак ? кто виноват ?
+1
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Хави заканчивай, ну не ведут себя так Каталонцы.
+1
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Ответ Роман
Хваленный молодой Ямаль. Хваленный защитник Араухо. Обладатель ЗМ-2020 Золотомячковски. Какая команда. Все у них с Чапи впереди.
Ну во всяком случае при тренере Хави не было позорных поражений с разницей в шесть мячей☝️
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Ответ svaz
Игроки нормальные, я больше чем уверен, что нормальный тренер будет с этими игроками идти в ровень с Мадридом, а не позориться с Айнтрахтом
всё верно
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Хави оставайся.

фаны Мадрида.
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Ответ Максим Шлыков
Команда полностью олицетворение тренера! Посмотрите на бровку во время игры на Анчелотти и на Хави! Анчелотти всегда не возмутимый, уверенный, спокойный, что бы не происходило на поле! И посмотрите на Хави, он как истеричка бьётся в конвульсиях и это передаётся команде, весь год вся команда как истеричная женщина лёгкого поведения! Хави нужно уходить лечить нервы, это не тренер и даже не физрук, если Лапорта этого не видит его тоже гнать ссаными тряпками!!! Следующий сезон тоже без трофеев 1000000000%
Лапорта этого ре сделает
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У меня есть энергия.
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Мачэстро Фапи
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