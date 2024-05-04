Хави: «Превосходство «Барсы» над соперниками не отражается на табло. Мы контролировали две игры с «Реалом» и «Жироной», но победы ускользнули. Хотим стать вторыми и будем биться до конца»

Хави хочет, чтобы «Барселона» психологически окрепла перед новым сезоном.

«Когда мы превосходим соперника, это не отражается на табло. Мы контролировали две игры против «Жироны» и « », но победы от нас ускользнули.

Нам нужно продолжать работать, двигаться вперед. К сожалению, я много раз сталкивался с подобным в этом клубе. Мы были великолепны на протяжении 65 минут. Надо улучшить наше ментальное и психологическое состояние.

Мы хотим стать вторыми. В следующем сезоне многое нужно изменить, чтобы лучше биться за титулы.

Мы будем сражаться до конца. Мы хотим выиграть все четыре матча, но попадание на вторую строчку уже не зависит только от нас», – сказал главный тренер «Барселоны».