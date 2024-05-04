Хави: «Превосходство «Барсы» над соперниками не отражается на табло. Мы контролировали две игры с «Реалом» и «Жироной», но победы ускользнули. Хотим стать вторыми и будем биться до конца»
Хави хочет, чтобы «Барселона» психологически окрепла перед новым сезоном.
«Когда мы превосходим соперника, это не отражается на табло. Мы контролировали две игры против «Жироны» и «Реала», но победы от нас ускользнули.
Нам нужно продолжать работать, двигаться вперед. К сожалению, я много раз сталкивался с подобным в этом клубе. Мы были великолепны на протяжении 65 минут. Надо улучшить наше ментальное и психологическое состояние.
Мы хотим стать вторыми. В следующем сезоне многое нужно изменить, чтобы лучше биться за титулы.
Мы будем сражаться до конца. Мы хотим выиграть все четыре матча, но попадание на вторую строчку уже не зависит только от нас», – сказал главный тренер «Барселоны».
Мы с оптимизмом смотрим на победу в ЛЧ. Минус.
Мы выиграем кубок. Минус.
Мы хотим стать вторыми. Ждём вас на третьем.
- Я ухожу в конце сезона.
Остался.
Ему бы в политику, честное слово
Но куда там.
В бытность игроком был неприятным человеком, таким остался и по сей день. А может и стал хуже?
Так вы и так уже вторые, второй каталонский 😁
Показалось
Вот ваше настоящее )) и, надеюсь, будущее
уж лучше на Абаскаля поменять, тот хоть высшие силы винит