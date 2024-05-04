Хави: «Превосходство «Барсы» над соперниками не отражается на табло. Мы контролировали две игры с «Реалом» и «Жироной», но победы ускользнули. Хотим стать вторыми и будем биться до конца»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Жирона Футбол

Хави хочет, чтобы «Барселона» психологически окрепла перед новым сезоном.

«Когда мы превосходим соперника, это не отражается на табло. Мы контролировали две игры против «Жироны» и «Реала», но победы от нас ускользнули.

Нам нужно продолжать работать, двигаться вперед. К сожалению, я много раз сталкивался с подобным в этом клубе. Мы были великолепны на протяжении 65 минут. Надо улучшить наше ментальное и психологическое состояние.

Мы хотим стать вторыми. В следующем сезоне многое нужно изменить, чтобы лучше биться за титулы.

Мы будем сражаться до конца. Мы хотим выиграть все четыре матча, но попадание на вторую строчку уже не зависит только от нас», – сказал главный тренер «Барселоны».

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85 комментариев
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клоун)
+135
-5
+130
Мы хотим выиграть ЛЛ. Минус.
Мы с оптимизмом смотрим на победу в ЛЧ. Минус.
Мы выиграем кубок. Минус.
Мы хотим стать вторыми. Ждём вас на третьем.
+122
-4
+118
Ответ Yubaba
Мы хотим выиграть ЛЛ. Минус. Мы с оптимизмом смотрим на победу в ЛЧ. Минус. Мы выиграем кубок. Минус. Мы хотим стать вторыми. Ждём вас на третьем.
Ааа ещё...
- Я ухожу в конце сезона.
Остался.
Ему бы в политику, честное слово
+94
-3
+91
Вот незадача у Хави: его Барселона над всеми доминирует, но по итогу все равно получает 4 штуки и проигрывает
+63
-9
+54
Думал он хотя бы сегодня адекватность включит и признается, что справедливо проиграли по всем фронтам.
Но куда там.
В бытность игроком был неприятным человеком, таким остался и по сей день. А может и стал хуже?
+47
-2
+45
Ты 4 раза им проиграл, физрук. Реал и Жирона доминировали над твоей Барсой.
+41
-2
+39
Хави: «Хотим стать вторыми и будем биться до конца»

Так вы и так уже вторые, второй каталонский 😁
+36
-2
+34
Не портите праздник Жироне, пусть они в этом сезоне станут вторыми.
+31
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+27
Ответ Роман
Ты 4 раза им проиграл, физрук. Реал и Жирона доминировали над твоей Барсой.
С суперкубком - пять...
+25
0
+25
Ответ VuNePonimaete
Думал он хотя бы сегодня адекватность включит и признается, что справедливо проиграли по всем фронтам. Но куда там. В бытность игроком был неприятным человеком, таким остался и по сей день. А может и стал хуже?
Просто игроком не так часто открывал свой рот, поэтому не так пёрло.
+26
-2
+24
13 мячей пропустил за 4 игры от Реала и Жироны этот доминатор.
+26
-3
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Ответ Yubaba
Мы хотим выиграть ЛЛ. Минус. Мы с оптимизмом смотрим на победу в ЛЧ. Минус. Мы выиграем кубок. Минус. Мы хотим стать вторыми. Ждём вас на третьем.
надо было по новой старой привычке в ЛЕ вылетать, хотя и там получили бы чапалахов от условного Байера
+25
-2
+23
Ответ Ебздрогыч
Вот незадача у Хави: его Барселона над всеми доминирует, но по итогу все равно получает 4 штуки и проигрывает
Доминирует Арсенал у Артеты, а Барса у Хави - контролирует.
+20
0
+20
Тен Хаг или Хави, даже интересно кто угарнее послематчевые интервью дает)
+20
-1
+19
Думал он наконец дал интервью, где признал поражение и проявит уважение к сопернику.

Показалось
+16
-1
+15
Чави срочно объявляй об отставке,тогда на второе место шанс есть.
+9
0
+9
Две игры с Реалом он контролировал, вообще Хави идеальный тренер для Лапорты и болел Барсы, такой же неадекватный популист
+10
-1
+9
Ответ Мага Ахмедов
клоун)
Контролёр
+9
-1
+8
Так от кого зависит это "ментальное состояние", брат? Вот оно - точно от тебя
+6
0
+6
Ответ Полный адекват
Думал он наконец дал интервью, где признал поражение и проявит уважение к сопернику. Показалось
Хави на это не способен.
+6
0
+6
Ответ meringue
Просто игроком не так часто открывал свой рот, поэтому не так пёрло.
С ним и тогда уже все понятно было. Но то что сейчас исполняет это занавес просто
+7
-2
+5
Как же жаль, что остался. Просто позорище а не тренер. Хотя, какой президент, такой и тренер
+6
-1
+5
"Хотим стать вторыми"

Вот ваше настоящее )) и, надеюсь, будущее
+6
-2
+4
Кринжовей заявления только у Тен Хага ну или у Маура с его отмазками, только Маур 3 десятка трофеев выиграл. Сказал бы хоть раз, что мы проиграли по делу, но нет, вечно какие-то отмазки, увиливания. В своей реальности живет. Ему бы самому поработать над своим психологическим состоянием, иначе нормальным тренером ему в будущем не быть
+5
-1
+4
Что он несёт? Он больной? Только смотрел статистику матча, всё на оборот в пользу Жироны
+3
0
+3
он хоть раз признавал,что мы проиграли заслуженно
+4
-1
+3
Мне больше жаль игроков Барсы, чем самого Хави. Мне кажется очень тяжело под руководством такого истеричного и не умеющего признавать ошибки тренера в принципе работать. Удаление с ПСЖ показало насколько Хави слаб. Ретироваться с поля боя в такую трудную минуту это позорище.
+3
0
+3
Был классным топовым игроком и какой же клоун как тренер. Учись у Алонсо , клоун. Он младше тебя, но научит манерам
+3
-1
+2
Пока с Барселоной бьется как горох о стену. Неплохо получается.
+2
0
+2
убожество а не тренер для топ клуба
уж лучше на Абаскаля поменять, тот хоть высшие силы винит
+2
0
+2
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