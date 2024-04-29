Реал Сосьедад – Лас-Пальмас где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 4 мая
В субботу, 4 мая, сыграют Реал Сосьедад и Лас-Пальмас в 34 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Реале Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Реал Сосьедад – Лас-Пальмас
- Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Последние матчи Реал Сосьедад
- Реал Сосьедад – Реал Мадрид : 0 – 1
- Хетафе – Реал Сосьедад : 1 – 1
- Реал Сосьедад – Альмерия : 2 – 2
- Алавес – Реал Сосьедад : 0 – 1
- Реал Сосьедад – Кадис : 2 – 0
Последние матчи Лас-Пальмас
- Лас-Пальмас – Жирона : 0 – 2
- Сельта – Лас-Пальмас : 4 – 1
- Лас-Пальмас – Севилья : 0 – 2
- Барселона – Лас-Пальмас : 1 – 0
- Лас-Пальмас – Альмерия : 0 – 1
Прогноз на матч Реал Сосьедад – Лас-Пальмас
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