Каманцев о бане Тихонова: «Выделять пол арбитра неуместно. Опейкина сдает такие же нормативы, как и мужчины»

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия РФС судьи Первая лига Енисей Чемпионат.com Павел Каманцев Вера Опейкина Футбол

Павел Каманцев высказался о дисквалификации Андрея Тихонова.

Главный тренер «Енисея» дисквалифицирован на пять матчей (2 из них – условно) за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной. Тихонов заявил после игры со «СКА Хабаровск» (0:3): «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся».

«Мы понимаем эмоции тренера, но выделять и отдельно обращать внимание на пол арбитра считаю абсолютно неуместным. ЭСК рассмотрел эпизоды того матча, все ключевые эпизоды арбитр расценила верно, единственное – непоказ желтой карточки в одном из эпизодов.

Когда команда проигрывает 0:3, странно считать, что именно эта желтая карточка стала причиной поражения. Более того, выделять какие-то отдельные регионы нашей страны… В следующем матче «Енисея» их матч обслуживал новичок Первой лиги Максим Чембулатов, который допустил две ключевые ошибки, это подтвердила ЭСК, но Андрей Валерьевич был более сдержан в своих оценках.

Опейкина работает наравне со всеми. Она сдает точно такие же нормативы, как и мужчины, поэтому не давать ей работать у нас нет никаких причин. Конечно, в случае ошибок она, также как и остальные арбитры, не получает назначений.

Напомню также, что Опейкина – единственный российский арбитр, который получил международное назначение на официальный матч с марта 2022 года. В прошлом ноябре она работала на игре Лиги наций Армения – Казахстан», – сказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

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2 комментария
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Сколько народа побывали в бане Тихонова....
В бане все равны, должность не важна и даже "выделять пол арбитра неуместно"...
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