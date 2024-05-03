Чемпионат Франции. «Ланс» примет «Лорьян», «Монако» против «Клермона», «Брест» сыграет с «Нантом», матчи «Марселя» и «ПСЖ» перенесены

«Ланс» примет «Лорьян» в матче 32-го тура Лиги 1.

В субботу « » встретится с « », « » сыграет против « ».

В понедельник « » проведет игру против « ».

Матчи 32-го тура « » – « » и « » – « » перенесены на 15 мая.

32-й тур

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