Чемпионат Франции. «Ланс» примет «Лорьян», «Монако» против «Клермона», «Брест» сыграет с «Нантом», матчи «Марселя» и «ПСЖ» перенесены

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«Ланс» примет «Лорьян» в матче 32-го тура Лиги 1.

В субботу «Монако» встретится с «Клермоном», «Брест» сыграет против «Нанта».

В понедельник «Лилль» проведет игру против «Лиона».

Матчи 32-го тура «Реймс» – «Марсель» и «Ницца» – «ПСЖ» перенесены на 15 мая.

Чемпионат Франции

32-й тур

Тулуза – Монпелье
Дата проведения
3 мая, 20.00, «Стадиум де Тулуз»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ланс – Лорьян
Дата проведения
3 мая, 22.00, «Болларт-Делелис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Гавр – Страсбур
Дата проведения
4 мая, 16.00, «Стад Океан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монако – Клермон
Дата проведения
4 мая, 18.00, «Луи II»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Метц – Ренн
Дата проведения
4 мая, 20.00, «Стад Сен-Симфорьен»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брест – Нант
Дата проведения
4 мая, 22.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лилль – Лион
Дата проведения
6 мая, 22.00, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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