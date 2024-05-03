Чемпионат Франции. «Ланс» примет «Лорьян», «Монако» против «Клермона», «Брест» сыграет с «Нантом», матчи «Марселя» и «ПСЖ» перенесены
«Ланс» примет «Лорьян» в матче 32-го тура Лиги 1.
В субботу «Монако» встретится с «Клермоном», «Брест» сыграет против «Нанта».
В понедельник «Лилль» проведет игру против «Лиона».
Матчи 32-го тура «Реймс» – «Марсель» и «Ницца» – «ПСЖ» перенесены на 15 мая.
32-й тур
- Дата проведения
- 3 мая, 20.00, «Стадиум де Тулуз»
- Дата проведения
- 3 мая, 22.00, «Болларт-Делелис»
- Дата проведения
- 4 мая, 16.00, «Стад Океан»
- Дата проведения
- 4 мая, 18.00, «Луи II»
- Дата проведения
- 4 мая, 20.00, «Стад Сен-Симфорьен»
- Дата проведения
- 4 мая, 22.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
- Дата проведения
- 6 мая, 22.00, «Пьер-Моруа»