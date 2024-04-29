Мальорка – Атлетико где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 4 мая
В субботу, 4 мая, сыграют Мальорка и Атлетико в 34 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
- Игра пройдет на стадионе «Сон Моиш».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Мальорка – Атлетико
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Последние матчи Мальорка
- Кадис – Мальорка : 1 – 1
- Севилья – Мальорка : 2 – 1
- Мальорка – Реал Мадрид : 0 – 1
- Атлетик – Мальорка : 1 – 1
- Валенсия – Мальорка : 0 – 0
Последние матчи Атлетико
- Атлетико – Атлетик : 3 – 1
- Алавес – Атлетико : 2 – 0
- Боруссия Д – Атлетико : 4 – 2
- Атлетико – Жирона : 3 – 1
- Атлетико – Боруссия Д : 2 – 1
Прогноз на матч Мальорка – Атлетико
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