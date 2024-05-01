Сассуоло – Интер где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 4 мая
В субботу, 4 мая, сыграют Сассуоло и Интер в 35 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Читта-дель-Триколоре».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Сассуоло – Интер
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Последние матчи Сассуоло
- Фиорентина – Сассуоло : 5 – 1
- Сассуоло – Лечче : 0 – 3
- Сассуоло – Милан : 3 – 3
- Салернитана – Сассуоло : 2 – 2
- Сассуоло – Удинезе : 1 – 1
Последние матчи Интер
- Интер – Торино : 2 – 0
- Милан – Интер : 1 – 2
- Интер – Кальяри : 2 – 2
- Удинезе – Интер : 1 – 2
- Интер – Эмполи : 2 – 0
Прогноз на матч Сассуоло – Интер
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