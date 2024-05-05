Рианчо о Карпине: «Мостовому нехорошо критиковать коллегу, приводя мало аргументов. Валерий знает, как тренировать, умеет руководить»
Рауль Рианчо осудил слова Александра Мостового о Валерии Карпине.
«Валерий знает, как тренировать, умеет руководить и готов хорошо выполнять свою работу.
Мостовому нехорошо критиковать, приводя мало аргументов. Нехорошо критиковать коллегу!» – сказал бывший тренер «Спартака».
Мостовой о Карпине: «Средненький тренер по результатам, даже Зарема понимает, что он уже 20 лет без титулов. Как-то Федун уже сказал про него, мне добавить нечего»
Единственный, кого Мостовому нельзя критиковать, это Тотти
Потому что тот Император
Фу, Мостовой! Плохой Царь!
А Карпин тренер сборной.
Вот и все.