Рианчо о Карпине: «Мостовому нехорошо критиковать коллегу, приводя мало аргументов. Валерий знает, как тренировать, умеет руководить»

Рауль Рианчо осудил слова Александра Мостового о Валерии Карпине.

« знает, как тренировать, умеет руководить и готов хорошо выполнять свою работу.

Мостовому нехорошо критиковать, приводя мало аргументов. Нехорошо критиковать коллегу!» – сказал бывший тренер «Спартака».

Мостовой о Карпине: «Средненький тренер по результатам, даже Зарема понимает, что он уже 20 лет без титулов. Как-то Федун уже сказал про него, мне добавить нечего»