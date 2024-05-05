Рианчо о Карпине: «Мостовому нехорошо критиковать коллегу, приводя мало аргументов. Валерий знает, как тренировать, умеет руководить»

Теги Ростов премьер-лига Россия Александр Мостовой Валерий Карпин Рауль Рианчо Спорт-Экспресс Футбол

Рауль Рианчо осудил слова Александра Мостового о Валерии Карпине.

«Валерий знает, как тренировать, умеет руководить и готов хорошо выполнять свою работу.

Мостовому нехорошо критиковать, приводя мало аргументов. Нехорошо критиковать коллегу!» – сказал бывший тренер «Спартака».

Мостовой о Карпине: «Средненький тренер по результатам, даже Зарема понимает, что он уже 20 лет без титулов. Как-то Федун уже сказал про него, мне добавить нечего»

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8 комментариев
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Самое прекрасное в этой ситуации то, что Карпину абсолютно безразличны и слова Мостового, и слова эскортницы. И отвечать он им не будет: ему некогда, он работает.
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А че, Карпин тоже царь?
Единственный, кого Мостовому нельзя критиковать, это Тотти
Потому что тот Император
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Солнце Мостового, не успев взойти, закатилось
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«Мостовому нехорошо критиковать, приводя мало аргументов. Нехорошо критиковать коллегу!»

Фу, Мостовой! Плохой Царь!
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Абаскаль может немного выдохнуть, в ближайшие несколько дней царской мишенью будет Рианчо)
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Какое же гавно это всё... Забаньте меня, вы же правду не любите...
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Рианчо разве тренер? Ссу со смеху...
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Мостовой уже давно около футбольный блоггер, ему еще реакции на слухи записывать осталось.
А Карпин тренер сборной.
Вот и все.
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