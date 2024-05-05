Женская «Барса» 5-й раз подряд стала чемпионом Испании – мужской команде это не удавалось. Разница голов за 26 матчей – 118:9

Теги Барселона Ла Лига женский футбол Алексия Путельяс Айтана Бонмати Футбол

Женская «Барселона» – чемпион Испании.

«Блауграна» досрочно оформила чемпионство в матче против «Гранады» в гостях (4:1) в 26-м туре. У команды 25 побед, 1 ничья и ни одного поражения, разница голов – 118:9.

Это пятая подряд победа сине-гранатовых в чемпионате Испании и девятая в истории. Ни у кого в женского футболе Испании нет столько побед в чемпионате: у ближайшего преследователя, «Атлетика», 5 титулов.

Примечательно, что мужская «Барселона» никогда не выигрывала чемпионат страны 5 раз подряд. Лучший результат мужской команды – 4 титула подряд в период с 1991 по 1994 годы.

25 мая «Барселона» сыграет в финале женской Лиги чемпионов против «Лиона».

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30 комментариев
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Новый рычаг!
С призовых, которые заработали девчонки, оплатят часть задолженности перед Месси)
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Ответ S_C
молодцы. Барса что мужская до недавнего была номером один в Испании,да и в целом в истории ЛаЛиги,теперь женская делает задел на будущие.
Барса никогда не была номером один в Испании, 36>27 по личным встречам 106>99 .
+7
-2
+5
Ответ vladosthebest
Но не всю, процентов 30, дай бог
процентов 5 думаю, не больше
+5
-1
+4
Ответ S_C
что такое 106-99 Экринберк?
Это личные встречи Ч_С
+2
0
+2
Тем временем женская Бавария, которая тоже стала чемпионом Германии: ...
+1
0
+1
Ответ Этот Райола хочет денег
Комментарий удален пользователем
Да при чëм здесь это?

118:9 это просто отсутствие соревнования...
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Ответ Roman Sobolev
Потому, что всем на*рать))
Зато я вижу на Барселону не на*рать)))
Спортс как и матч тв, такой же пробарселонский))))
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Комментарий удален пользователем
В следующем сезоне надо всю барсу проверять на гендерство
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Зачем женское катание мячика засовывают в раздел "футбол?"
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ПОЗДРАВЛЯЮ ДЕВЧОНОК!!! МОЛОДЦЫ!!! Хоть кто-то радует….
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Ответ Эркинбек Апаканов
Барса никогда не была номером один в Испании, 36>27 по личным встречам 106>99 .
Они еще бред про ЛЧ ранее писали. Когда Реал 14, Барса 5.
Барса клуб №2.
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Ответ Эркинбек Апаканов
Барса никогда не была номером один в Испании, 36>27 по личным встречам 106>99 .
Да там клиника, если человек не знает истории своего клуба. При Гвардиоле получился самый успешный отрезок за всю историю Барсы. До этого редкие вспышки и стабильные кубки Гампера, не больше
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Ответ DimaBayern
Тем временем женская Бавария, которая тоже стала чемпионом Германии: ...
Такая новость не наберёт больше трёх комментов))
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Ответ Green grass
Такая новость не наберёт больше трёх комментов))
Потому, что всем на*рать))
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Ответ адекватное мнение
Новый рычаг! С призовых, которые заработали девчонки, оплатят часть задолженности перед Месси)
Какой же клоунизм)))))))
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