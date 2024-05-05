Женская «Барса» 5-й раз подряд стала чемпионом Испании – мужской команде это не удавалось. Разница голов за 26 матчей – 118:9
Женская «Барселона» – чемпион Испании.
«Блауграна» досрочно оформила чемпионство в матче против «Гранады» в гостях (4:1) в 26-м туре. У команды 25 побед, 1 ничья и ни одного поражения, разница голов – 118:9.
Это пятая подряд победа сине-гранатовых в чемпионате Испании и девятая в истории. Ни у кого в женского футболе Испании нет столько побед в чемпионате: у ближайшего преследователя, «Атлетика», 5 титулов.
Примечательно, что мужская «Барселона» никогда не выигрывала чемпионат страны 5 раз подряд. Лучший результат мужской команды – 4 титула подряд в период с 1991 по 1994 годы.
25 мая «Барселона» сыграет в финале женской Лиги чемпионов против «Лиона».
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118:9 это просто отсутствие соревнования...
Спортс как и матч тв, такой же пробарселонский))))
Барса клуб №2.