Боруссия Дортмунд – Аугсбург где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 4 мая
В субботу, 4 мая, сыграют Боруссия Дортмунд и Аугсбург в 32 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
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- Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч! Футбол 2.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Боруссия Дортмунд – Аугсбург
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Боруссия Дортмунд: все новости
Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости
Последние матчи Боруссия Дортмунд
- Боруссия Д – ПСЖ : 1 – 0
- РБ Лейпциг – Боруссия Д : 4 – 1
- Боруссия Д – Байер : 1 – 1
- Боруссия Д – Атлетико : 4 – 2
- Боруссия М – Боруссия Д : 1 – 2
Последние матчи Аугсбург
- Аугсбург – Вердер : 0 – 3
- Айнтрахт Ф – Аугсбург : 3 – 1
- Аугсбург – Унион : 2 – 0
- Хоффенхайм – Аугсбург : 3 – 1
- Аугсбург – Кельн : 1 – 1
Прогноз на матч Боруссия – Аугсбург
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