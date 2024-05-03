Чемпионат Италии. «Торино» против «Болоньи», «Сассуоло» примет «Интер» в субботу, «Рома» и «Ювентус» сыграют в воскресенье

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«Торино» примет «Болонью» в матче 35-го тура Серии А.

В субботу «Сассуоло» будет противостоять «Интеру».

В воскресенье «Милан» встретится с «Дженоа», «Рома» сыграет против «Ювентуса».

В понедельник «Удинезе» проведет матч против «Наполи», «Аталанта» в гостях у «Салернитаны».

Чемпионат Италии

35-й тур

Торино – Болонья
Дата проведения
3 мая, 21.45, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монца – Лацио
Дата проведения
4 мая, 19.00, «Stadio Comunale Brianteo»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сассуоло – Интер
Дата проведения
4 мая, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кальяри – Лечче
Дата проведения
5 мая, 13.30, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эмполи – Фрозиноне
Дата проведения
5 мая, 16.00, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Верона – Фиорентина
Дата проведения
5 мая, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан – Дженоа
Дата проведения
5 мая, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рома – Ювентус
Дата проведения
5 мая, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Салернитана – Аталанта
Дата проведения
6 мая, 19.00, «Ареки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Удинезе – Наполи
Дата проведения
6 мая, 21.45, «Фриули»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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