Чемпионат Италии. «Торино» против «Болоньи», «Сассуоло» примет «Интер» в субботу, «Рома» и «Ювентус» сыграют в воскресенье

«Торино» примет «Болонью» в матче 35-го тура Серии А.

В субботу « » будет противостоять « ».

В воскресенье « » встретится с « », « » сыграет против « ».

В понедельник « » проведет матч против « », « » в гостях у «Салернитаны».

35-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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