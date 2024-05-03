Чемпионат Италии. «Торино» против «Болоньи», «Сассуоло» примет «Интер» в субботу, «Рома» и «Ювентус» сыграют в воскресенье
«Торино» примет «Болонью» в матче 35-го тура Серии А.
В субботу «Сассуоло» будет противостоять «Интеру».
В воскресенье «Милан» встретится с «Дженоа», «Рома» сыграет против «Ювентуса».
В понедельник «Удинезе» проведет матч против «Наполи», «Аталанта» в гостях у «Салернитаны».
35-й тур
- Дата проведения
- 3 мая, 21.45, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 4 мая, 19.00, «Stadio Comunale Brianteo»
- Дата проведения
- 4 мая, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 5 мая, 13.30, «Сарденья»
- Дата проведения
- 5 мая, 16.00, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 5 мая, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 5 мая, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 5 мая, 21.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 6 мая, 19.00, «Ареки»
- Дата проведения
- 6 мая, 21.45, «Фриули»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.