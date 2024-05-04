Роналду сделал 3 хет-трика в 5 последних матчах лиги Саудовской Аравии

Криштиану Роналду сделал хет-трик в матче с «Аль-Вахдой».

Форвард « » отличился на 5-й, 12-й и 52-й минутах матча 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В последних пяти матчах в лиге 39-летний форвард оформил три хет-трика. По три гола он также забивал «Аль-Таи» 30 марта и «Абхе» 2 апреля.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира чемпионата можно ознакомиться здесь.