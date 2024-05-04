Роналду сделал 3 хет-трика в 5 последних матчах лиги Саудовской Аравии

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Вахда Мекка Футбол

Криштиану Роналду сделал хет-трик в матче с «Аль-Вахдой».

Форвард «Аль-Насра» отличился на 5-й, 12-й и 52-й минутах матча 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В последних пяти матчах в лиге 39-летний форвард оформил три хет-трика. По три гола он также забивал «Аль-Таи» 30 марта и «Абхе» 2 апреля.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира чемпионата можно ознакомиться здесь.

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22 комментария
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Роналду - хет-трик
Холанд - покер
Месси - полу...
+38
-8
+30
Роналду очередной хет-трик. Месси последний раз 4 года назад 3 мяча смог забить.
+30
-7
+23
Ответ Leon Petov
Роналду - хет-трик Холанд - покер Месси - полу...
чит золотой мяч
+21
-1
+20
Умеет, могёт
+16
-1
+15
Легенда
+16
-5
+11
Причем идеальный: правой, головой, левой
+10
0
+10
🐐💪🇵🇹
+11
-3
+8
Роналду 🐐
Месси 🍔
+7
-3
+4
Роналду неважно где играть, всегда будет результативен.
Месси такое не смог, что в Лиге 1 за сезон только 6 голов забивал.
Поэтому Роналду и Величайший.
+8
-4
+4
Моя радость дарит мне настроение! спасибо 7.
+4
-1
+3
Краснодару не хватает такого парнишки
+1
0
+1
Бро настроен серьезно на Евро...
+1
0
+1
Надеюсь , не на всю выкладывается: надо готовиться к ЕВРО, чтобы быть там на пике формы
+1
-1
0
Очередной Хет трик лучшего бомбардира в истории футбола Роналду.
+1
-1
0
Ответ Роман
Роналду очередной хет-трик. Месси последний раз 4 года назад 3 мяча смог забить.
У Бензема тоже не особо идет
0
0
0
Ответ S_C
а где он и его голы были в азиатской ЛЧ?для чего его покупали тогда?
С Аль-Айном. Победный гол. То, что партнеры не умеют бить пенки, не его проблема.
0
0
0
Ответ Ма Из
Причем идеальный: правой, головой, левой
Не то что Месси, только в пустые с метра забивает)
0
0
0
Ответ Ма Из
Причем идеальный: правой, головой, левой
Я только сейчас на это внимание обратил. Действительно, идеальный, по-другому и не скажешь.
0
0
0
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