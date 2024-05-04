Эберль об отказе Рангника: «Неожиданно, мы были бы очень рады видеть его в «Баварии». Обязательно найдем подходящего тренера»

Макс Эберль высказался о решении Ральфа Рангника относительно «Баварии».

Ранее главный тренер сборной Австрии отказался возглавить «Баварию» в следующем сезоне.

«Он принял важное решение в своей жизни. В конечном итоге это стало для нас неожиданностью. Но что есть, то есть. Мы двигаемся дальше. Он был кандидатом, которого мы были бы очень рады видеть в «Баварии».

Он решил остаться в ÖFB (Австрийский футбольный союз – Спортс). Пусть будет так. В своей жизни я понял, что когда закрывается одна дверь, открывается другая, которую я бы никогда не ожидал. Мы обязательно найдем подходящего тренера», – сказал спортивный директор «Баварии» .

«Бавария» связалась с Лопетеги после отказа Рангника