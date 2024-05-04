Эберль об отказе Рангника: «Неожиданно, мы были бы очень рады видеть его в «Баварии». Обязательно найдем подходящего тренера»

Теги Бавария бундеслига Германия сборная Австрии по футболу Ральф Рангник Макс Эберль Футбол

Макс Эберль высказался о решении Ральфа Рангника относительно «Баварии».

Ранее главный тренер сборной Австрии отказался возглавить «Баварию» в следующем сезоне.

«Он принял важное решение в своей жизни. В конечном итоге это стало для нас неожиданностью. Но что есть, то есть. Мы двигаемся дальше. Он был кандидатом, которого мы были бы очень рады видеть в «Баварии».

Он решил остаться в ÖFB (Австрийский футбольный союз – Спортс). Пусть будет так. В своей жизни я понял, что когда закрывается одна дверь, открывается другая, которую я бы никогда не ожидал. Мы обязательно найдем подходящего тренера», – сказал спортивный директор «Баварии» Макс Эберль.

«Бавария» связалась с Лопетеги после отказа Рангника

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2 комментария
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Жалко, что как и Нант, не могут взять Ташуева.
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У них есть еще действующий тренер,а они уже в открытую говорят,что в поисках нового тренера,и все это перед важной игрой в Мадриде,я не знаю,как команда с таким настроем и отношениями внутри клуба собирается проходить Реал,который зубами вцепится в этой игре
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