Хави: «Поздравляю «Реал», он набрал больше очков, чем остальные. И поздравляю «Жирону», она сыграла очень хорошо»

Хави высказался о новом чемпионе Испании.

«Хочу поздравить « », он набрал больше очков, чем остальные.

И надо поздравить «Жирону», она сыграла очень хорошо. Я поздравляю «Жирону», – сказал главный тренер «Барселоны» после поражения от бело-красных со счетом 2:4.

Крушение «Барсы» в Жироне, которое ускорило чемпионство «Реала»