Хави: «Поздравляю «Реал», он набрал больше очков, чем остальные. И поздравляю «Жирону», она сыграла очень хорошо»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Жирона Футбол

Хави высказался о новом чемпионе Испании.

«Хочу поздравить «Реал Мадрид», он набрал больше очков, чем остальные.

И надо поздравить «Жирону», она сыграла очень хорошо. Я поздравляю «Жирону», – сказал главный тренер «Барселоны» после поражения от бело-красных со счетом 2:4.

Крушение «Барсы» в Жироне, которое ускорило чемпионство «Реала»

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52 комментария
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Спасибо, Хави, что остался. А если серьёзно, то я очень разочарован. Тот случай, когда один из моих кумиров меня разочаровал. Больше даже по-человечески. Нытик, слово не держит. Психика подвижная.
+39
-8
+31
Ответ Idalgo
Ну реал то хвалить не за что, тупо очков больше. Хави убог всегда и во всем
Хвалить не за что, но:

⚡️ Краткая статистика этого сезона Ла Лиги:

• Наибольшее количество забитых голов: «Реал Мадрид» (74)
• Наименьшее количество пропущенных голов: «Реал Мадрид» (22)
• Наибольшее количество сухих матчей: «Реал Мадрид» (18)
• Наименьшее количество допущенных больших шансов у своих ворот: «Реал Мадрид» (1,47)
• Самая высокая точность передач: «Реал Мадрид» (89,9%)
• Самый высокий процент выигранных дуэлей: «Реал Мадрид» (53,9%)
+21
-2
+19
Ответ Дмитрий Матросов
ну по чесноку он и в бытность игрока бред про высоту травы нёс Иньеста и Пуйоль крутейший игроками были и без зашкваров
Ну да. Но всё же я проще к этому относился. Футболисты много что говорят. А тут уже Хави-тренер. И вот на его фоне Зидан. Настолько спокойный, он никогда не был таким спокойным в бытность игроком. Тот же Пирло пусть и провалился с Юве, но честь и достоинство при нём.
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+15
Ну реал то хвалить не за что, тупо очков больше. Хави убог всегда и во всем
+26
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+13
Ответ Dexter Morgan
Спасибо, Хави, что остался. А если серьёзно, то я очень разочарован. Тот случай, когда один из моих кумиров меня разочаровал. Больше даже по-человечески. Нытик, слово не держит. Психика подвижная.
ну по чесноку он и в бытность игрока бред про высоту травы нёс
Иньеста и Пуйоль крутейший игроками были и без зашкваров
+16
-3
+13
Сколько желчи в нем. Даже поздравить и признать поражение нормально не может. "Набрал больше очков чем остальные".
+18
-6
+12
Ответ Dexter Morgan
Ну да. Но всё же я проще к этому относился. Футболисты много что говорят. А тут уже Хави-тренер. И вот на его фоне Зидан. Настолько спокойный, он никогда не был таким спокойным в бытность игроком. Тот же Пирло пусть и провалился с Юве, но честь и достоинство при нём.
Зизу спокойным не был никогда, но и нытиком не был)
а Хави тренер прям мерзкий, особенно после ухожу-остаюсь
+11
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+10
Ответ King Ragnar
Хвалить не за что, но: ⚡️ Краткая статистика этого сезона Ла Лиги: • Наибольшее количество забитых голов: «Реал Мадрид» (74) • Наименьшее количество пропущенных голов: «Реал Мадрид» (22) • Наибольшее количество сухих матчей: «Реал Мадрид» (18) • Наименьшее количество допущенных больших шансов у своих ворот: «Реал Мадрид» (1,47) • Самая высокая точность передач: «Реал Мадрид» (89,9%) • Самый высокий процент выигранных дуэлей: «Реал Мадрид» (53,9%)
Зато Ямаль был очевидцем всего этого. У Барселоны тоже есть заслуги.
+9
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+6
За нытье в футболе очков не дают!
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+5
Поздравляю Барселону, и всех нас, ее болельщиков! Цирк уехал, а Хави забыли
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Ответ Idalgo
Ну реал то хвалить не за что, тупо очков больше. Хави убог всегда и во всем
Да, чувак, тупо просто больше очков набрали! Так и становятся чемпионами💁‍♂️
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Ответ Vatikan
Хави, все нормально, в следующем сезоне всех порвём!
Да, да, оставайся "брат"
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Ответ Dexter Morgan
Зато Ямаль был очевидцем всего этого. У Барселоны тоже есть заслуги.
И это в 16 лет
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И что, прям ни слова про судейство которое всегда за Реал и против Барсы?)))
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Ответ itemme
Он буквально поздравил Реал, хз, чем вы читаете. Вообще ни разу не поклонник характера Хави, но нашли к чему придраться тоже, блин
Если вы не умеете читать между строк, то это умение ещё придет)
Он же мог сказать: "Поздравляю Реал с чемпионством". Коротко, красиво, по делу. Но нет, ему нужно было вставить немного своей желчи, и добавить про очки.
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Ответ Дмитрий Матросов
ну по чесноку он и в бытность игрока бред про высоту травы нёс Иньеста и Пуйоль крутейший игроками были и без зашкваров
По моему Боатенг угорал с его вью про то что траву перемочили.
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Ответ Lindeman
Фаны Реала в основном высокомерны и выдают за действительность то, чего на самом деле нет
Хави сам создал картину своей личности, почти никогда не признает свои ошибки и слабости:

https://sports.ru/football/1116044346-xavi-prevosxodstvo-barselony-nad-sopernikami-ne-otrazhaetsya-na-tablo-.html

Ему везде что-то мешает, виноваты все вокруг, кроме него
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Ответ S_C
Барса была лучше Реала в очных матчах но хуже Жироны
Чави мы тебя узнали.
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Ответ Cuccittini Aveiro
Как и у большинства здесь, походу)
Так с Хави спрос другой.
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Приложил лёд к одному месту, видимо
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Он даже поздравить по-человечески не может. А вообще лично у меня только одна надежда - ещё сезон потерпим Хави. Ну а дальше Лапорта и Ко каким-то чудом притащить в Барселону отдохнувшего Клоппа..
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Ламин Ямаль стал самым молодым игроком, видевшим нытьё главного тренера.
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Прекрасное время у Мадрида. Великолепная команда, мудрый тренер, грамотный президент.
Не то что некоторые доминаторы, дергатели рычагов.
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Ответ Dexter Morgan
Так с Хави спрос другой.
У него и занятие попсихикоподвижнее, чем ласкать другдруга плюсиками на спортсе́)
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Ответ S_C
ничего страшного,у Барсы кризис,и наверно слабейший состав в 21 веке не считая голденбоев.
Состав у них отличный: есть и опытные с победами футболисты, и молодые таланты, и игроки ротации. У его предшественника Кумана был гораздо слабее состав, чем у Хави, так что это точно не слабейший состав в 21 веке.
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Ответ analogia
« не сотвори себе кумира» Мне вообще на него фиолетово, и люди вообще все разные, и всех свои недостатки, я уверен, ты не исключение) по этому, не суди, да несудимым будешь
Да это понятно. Просто неприятное ощущение. Ну такое впервые.
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Ответ S_C
Барса была лучше Реала в очных матчах но хуже Жироны
Настолько "лучше", что за 3 матча от Реала в сезоне пустила в свои ворота 9 голов и впервые за 85 лет проиграла 4 ЭК подряд. Пусть она будет так же "лучше" и в следующем сезоне тоже.
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Ответ S_C
ты чего возбудился так?)Супекубок можешь не считать,все же это не чемпионат,а вот конкретно в чемпионате общий счет 3-5,при том что Барса была лучше в 1 матче,а во 2 до засчитанного гола Ямала.
85 лет Барселона искала тренера, который смог бы слить Реалу 4 ЭК подряд, нашла, с чем я её и поздравляю, и, поверь, без какого-либо возбуждения)))
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Ответ Real_v_dushe
85 лет Барселона искала тренера, который смог бы слить Реалу 4 ЭК подряд, нашла, с чем я её и поздравляю, и, поверь, без какого-либо возбуждения)))
ничего страшного,у Барсы кризис,и наверно слабейший состав в 21 веке не считая голденбоев.
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Ответ Dexter Morgan
Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в мироздании. Шах и мат.
Что же вы пристали к парню?) Чем сам занимался в 16 лет? Вот Ламин скажет, что играл в ЛЧ и Ла Лиге за Барселону,за сборную и даже забивал там. Просто непонятно,чем он вам всем насолить успел?)
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