Хави: «Поздравляю «Реал», он набрал больше очков, чем остальные. И поздравляю «Жирону», она сыграла очень хорошо»
Хави высказался о новом чемпионе Испании.
«Хочу поздравить «Реал Мадрид», он набрал больше очков, чем остальные.
И надо поздравить «Жирону», она сыграла очень хорошо. Я поздравляю «Жирону», – сказал главный тренер «Барселоны» после поражения от бело-красных со счетом 2:4.
Крушение «Барсы» в Жироне, которое ускорило чемпионство «Реала»
⚡️ Краткая статистика этого сезона Ла Лиги:
• Наибольшее количество забитых голов: «Реал Мадрид» (74)
• Наименьшее количество пропущенных голов: «Реал Мадрид» (22)
• Наибольшее количество сухих матчей: «Реал Мадрид» (18)
• Наименьшее количество допущенных больших шансов у своих ворот: «Реал Мадрид» (1,47)
• Самая высокая точность передач: «Реал Мадрид» (89,9%)
• Самый высокий процент выигранных дуэлей: «Реал Мадрид» (53,9%)
Иньеста и Пуйоль крутейший игроками были и без зашкваров
а Хави тренер прям мерзкий, особенно после ухожу-остаюсь
Он же мог сказать: "Поздравляю Реал с чемпионством". Коротко, красиво, по делу. Но нет, ему нужно было вставить немного своей желчи, и добавить про очки.
https://sports.ru/football/1116044346-xavi-prevosxodstvo-barselony-nad-sopernikami-ne-otrazhaetsya-na-tablo-.html
Ему везде что-то мешает, виноваты все вокруг, кроме него
Не то что некоторые доминаторы, дергатели рычагов.