Тренер «Жироны»: «Выйти в Лигу чемпионов из Сегунды – это нечто чудесное. Невероятно то, что сделали футболисты. У меня нет слов»

Главный тренер «Жироны» прокомментировал выход команды в Лигу чемпионов.

« » победила «Барселону» (4:2) в матче 34-го тура Ла Лиги.

Команда обеспечила себе место в Лиге чемпионов в следующем сезоне. На данный момент клуб находится на второй позиции в , набрав 74 очка.

«Это сплошное счастье. После трех лет проекта выйти в Лигу чемпионов из Сегунды – это нечто чудесное и доставляющее удовольствие.

Оказаться в Лиге чемпионов за четыре тура до завершения чемпионата – невероятно. У нас 74 очка, и, если не брать во внимание «Реал», мы вторая команда.

Невероятно то, что сделали футболисты. Нам удалось сделать эту ​​работу, и это прекрасно.

У меня нет слов. Просто наслаждаюсь моментом», – сказал главный тренер «Жироны» .