Тренер «Жироны»: «Выйти в Лигу чемпионов из Сегунды – это нечто чудесное. Невероятно то, что сделали футболисты. У меня нет слов»
Главный тренер «Жироны» прокомментировал выход команды в Лигу чемпионов.
«Жирона» победила «Барселону» (4:2) в матче 34-го тура Ла Лиги.
Команда обеспечила себе место в Лиге чемпионов в следующем сезоне. На данный момент клуб находится на второй позиции в Ла Лиге, набрав 74 очка.
«Это сплошное счастье. После трех лет проекта выйти в Лигу чемпионов из Сегунды – это нечто чудесное и доставляющее удовольствие.
Оказаться в Лиге чемпионов за четыре тура до завершения чемпионата – невероятно. У нас 74 очка, и, если не брать во внимание «Реал», мы вторая команда.
Невероятно то, что сделали футболисты. Нам удалось сделать эту работу, и это прекрасно.
У меня нет слов. Просто наслаждаюсь моментом», – сказал главный тренер «Жироны» Мичел.
Обязаны заканчивать сезон на 2 месте)
Без топовых звёзд,вывел команду в ЛЧ, будет интересно понаблюдать за ними в следующем сезоне
Заслужили выход в ЛЧ и быть вторыми в Ла Лиге.
В АПЛ уж так совпало, что все ТОП-клубы провалились в один сезон. В Ла Лиге Жироне немного не повезло, потому что в эпоху проблемных Атлетико и Барсы оказался железный Реал. Но все равно Жирона очень крута.
А так - все по делу, очень симпатичная команда.