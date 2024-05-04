Тренер «Жироны»: «Выйти в Лигу чемпионов из Сегунды – это нечто чудесное. Невероятно то, что сделали футболисты. У меня нет слов»

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Жирона Мичел Санчес Футбол

Главный тренер «Жироны» прокомментировал выход команды в Лигу чемпионов.

«Жирона» победила «Барселону» (4:2) в матче 34-го тура Ла Лиги.

Команда обеспечила себе место в Лиге чемпионов в следующем сезоне. На данный момент клуб находится на второй позиции в Ла Лиге, набрав 74 очка.

«Это сплошное счастье. После трех лет проекта выйти в Лигу чемпионов из Сегунды – это нечто чудесное и доставляющее удовольствие.

Оказаться в Лиге чемпионов за четыре тура до завершения чемпионата – невероятно. У нас 74 очка, и, если не брать во внимание «Реал», мы вторая команда.

Невероятно то, что сделали футболисты. Нам удалось сделать эту ​​работу, и это прекрасно.

У меня нет слов. Просто наслаждаюсь моментом», – сказал главный тренер «Жироны» Мичел.

19 комментариев
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Мичел крут
Обязаны заканчивать сезон на 2 месте)
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-2
+18
Мичел красава, достоин уважения!!!!
Без топовых звёзд,вывел команду в ЛЧ, будет интересно понаблюдать за ними в следующем сезоне
+13
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Ему не нужны дорогостоящие футболисты, чтобы выстроить игру команды. Какие он замены в матче провел, которые перевернули игру.
Заслужили выход в ЛЧ и быть вторыми в Ла Лиге.
+7
-2
+5
Ответ войд
Мичел крут Обязаны заканчивать сезон на 2 месте)
Выйти из ЛЕ в ЛЧ - феноменально (с) Хави
+5
0
+5
Ответ Инсаф Галиуллинн
Превосходный сезон для Жироны, теперь пора бы начать собирать команду под ЛЧ
Хотя бы не растерять, то что есть)
+3
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+3
Ответ Стив Стив
Хотя бы не растерять, то что есть)
Растеряют походу
+2
0
+2
Превосходный сезон для Жироны, теперь пора бы начать собирать команду под ЛЧ
+1
0
+1
На самом деле Жирона этого сезона в какой-то степени даже круче сказки Лестера. И по темпу очков идут лучше Раньери, и важен тот факт, что Мичел эту команду строит еще с Сегунды. То есть чисто творение одного человека, можно сказать.

В АПЛ уж так совпало, что все ТОП-клубы провалились в один сезон. В Ла Лиге Жироне немного не повезло, потому что в эпоху проблемных Атлетико и Барсы оказался железный Реал. Но все равно Жирона очень крута.
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Ответ Алмаз Акматов
А 3-4 место в ЛЧ не попадут что ли?
Теперь математически не выпадут из топ-4
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Жирона и байер впечатляют
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Осенняя ЛЧ будет не ординарной - Жирона, Болонья, Штутгарт, возможно Брест…
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Надеюсь жирона пошумит в лч
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Причём из Сегунды они вышли не с первого, не со второго, а аж с шестого (!!) места через победу в плей-офф
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Если не брать во внимание Реал- Жирона первая
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Ответ 7s6vjn2j5s
Смогут ли они по регламенту выступить в ней? А так - все по делу, очень симпатичная команда.
Смогут,арабы подсуетились.Только вопрос стадиона открыт.Свой маленький и не соответствует.
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Смогут ли они по регламенту выступить в ней?
А так - все по делу, очень симпатичная команда.
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А 3-4 место в ЛЧ не попадут что ли?
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