«Хетафе» хочет сохранить Гринвуда. «МЮ» хочет продать игрока, но готов рассмотреть новую аренду

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Хетафе Ла Лига возможные трансферы Мэйсон Гринвуд Футбол

«Хетафе» хочет сохранить Мэйсона Гринвуда в команде.

По информации The Athletic, «Манчестер Юнайтед» и «Хетафе» начали переговоры о новой аренде англичанина.

Гринвуд перешел в «Хетафе» на правах аренды в последний день трансферного окна прошлым летом, и клуб Ла Лиги заинтересован в продлении аренды 22-летнего игрока.

«Хетафе», договорившийся с «МЮ» о 20-процентной выплате за последующую продажу, доволен результативностью Гринвуда, но высокопоставленные источники в клубе утверждают, что они вряд ли будут рассматривать возможность подписания нападающего на постоянной основе. Испанская сторона также ожидает, что Гринвуд будет стремиться играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Юнайтед» предпочел бы окончательно расстаться с выпускником академии, чья игра привлекла внимание других клубов Ла Лиги, но предложение по аренде также будет рассмотрено, если не будет получена приемлемое предложение о трансфере.

Действующий контракт Гринвуда с манчестерским клубом истекает в июне 2025 года и включает опцию продления на один год, которая может быть активирована, если клуб решит это сделать.

Если игрок перейдет в аренду, то вероятность того, что «Юнайтед» предпочтет продлить контракт еще на один год, возрастет, поскольку клуб не хочет терять его бесплатно по истечении срока действия контракта.

Также не исключается возможность того, что Гринвуд вернется в «МЮ» этим летом.

В этом сезоне нападающий провел 32 матча во всех соревнованиях, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его статистику можно увидеть здесь.

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4 комментария
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Ответ corazon blanco
Лучше бы простили его и вернули в команду. Гринвуд - большая потеря для Юнайтед.
Он сам не хочет возвращаться. Плюс вроде женская команда до сих пор против этого.
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Он сам не хочет возвращаться. Плюс вроде женская команда до сих пор против этого.
Спасибо за проясняющий комментарий, не знал.
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Лучше бы простили его и вернули в команду. Гринвуд - большая потеря для Юнайтед.
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Гринвуд отлично заиграл в Ла Лиге,но в Хетафе конечно не останется.А вот клубам попавшим Лигу Чемпионов он бы подошёл (Атлетико,Жирона).
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