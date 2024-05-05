«Хетафе» хочет сохранить Гринвуда. «МЮ» хочет продать игрока, но готов рассмотреть новую аренду

«Хетафе» хочет сохранить Мэйсона Гринвуда в команде.

По информации The Athletic, « » и « » начали переговоры о новой аренде англичанина.

Гринвуд перешел в «Хетафе» на правах аренды в последний день трансферного окна прошлым летом, и клуб Ла Лиги заинтересован в продлении аренды 22-летнего игрока.

«Хетафе», договорившийся с «МЮ» о 20-процентной выплате за последующую продажу, доволен результативностью , но высокопоставленные источники в клубе утверждают, что они вряд ли будут рассматривать возможность подписания нападающего на постоянной основе. Испанская сторона также ожидает, что Гринвуд будет стремиться играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Юнайтед» предпочел бы окончательно расстаться с выпускником академии, чья игра привлекла внимание других клубов , но предложение по аренде также будет рассмотрено, если не будет получена приемлемое предложение о трансфере.

Действующий контракт Гринвуда с манчестерским клубом истекает в июне 2025 года и включает опцию продления на один год, которая может быть активирована, если клуб решит это сделать.

Если игрок перейдет в аренду, то вероятность того, что «Юнайтед» предпочтет продлить контракт еще на один год, возрастет, поскольку клуб не хочет терять его бесплатно по истечении срока действия контракта.

Также не исключается возможность того, что Гринвуд вернется в «МЮ» этим летом.

В этом сезоне нападающий провел 32 матча во всех соревнованиях, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его статистику можно увидеть здесь.