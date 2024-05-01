Монца – Лацио где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 4 мая
В субботу, 4 мая, сыграют Монца и Лацио в 35 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «U-Power Stadium».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Монца – Лацио
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Последние матчи Монца
- Лечче – Монца : 1 – 1
- Монца – Аталанта : 1 – 2
- Болонья – Монца : 0 – 0
- Монца – Наполи : 2 – 4
- Торино – Монца : 1 – 0
Последние матчи Лацио
- Лацио – Верона : 1 – 0
- Лацио – Ювентус : 2 – 1
- Дженоа – Лацио : 0 – 1
- Лацио – Салернитана : 4 – 1
- Рома – Лацио : 1 – 0
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