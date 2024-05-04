Мусаев про 0:1 от «Ахмата»: «Все расстроены после поражения в такой турнирной ситуации. Были хорошие моменты – реализация плохая»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Краснодар Матч ТВ Мурад Мусаев Футбол

Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Ахмата».

«Краснодар» проиграл со счетом 0:1 в матче 27-го тура Мир РПЛ.

– Что у вас сейчас в душе? Грусть, досада, расстройство, злость или опустошение?

– Конечно, расстройство. После поражения дома в такой турнирной ситуации мы все расстроены.

– Что сказали, если не секрет, сейчас футболистам? Или говорить что‑то было бессмысленно?

– Я думаю, что это должно остаться в раздевалке. Был небольшой разговор. Это останется между нами.

– В пяти первых матчах под вашим руководством 11 голов. Сейчас четыре тайма без мячей. Есть понимание, что случилось?

– Моменты были в каждом из этих матчей, мы не реализовали их. Конечно, забей мы первыми, игра бы раскрылась. Мы бы увидели больше голов. К сожалению, этого не получилось.

Такая игра шла комфортно для «Ахмата», они закрыли все зоны, играли низко. Мы подстроились в первом тайме под этот ритм – нужно было играть быстрее, больше двигаться без мяча.

Мы пропустили в первом же моменте, но ребята старались. Были хорошие моменты, выходы один в один, но реализация была плохая.

Это расстраивает, результат плохой. Но нельзя сказать, что кто‑то не отдал все силы. К сожалению, так бывает.

– Чувствовали, что чем дольше «Краснодар» не может забить, тем больше нервозности в действиях футболистов, тем больше они начинали торопиться?

– Спешка была, конечно. Это нормально в таких моментах.

Я согласен: нужно было играть более хладнокровно, дать большее количество людей в штрафную или перед штрафной и там создавать большее давление.

Да, мы торопились, потеряли 3-4 хороших атаки, но это все от большого желания, – сказал главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

60 комментариев
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Абсолютно справедливый результат, когда убираешь того, кто заставил поверить в борьбу за чемпионство саму команду и всю Россию. А вместо него на всё готовое ставишь удобного послушника, который может лишь повторять слова хозяина. Очевидно было, что в атаке лучше играть не станут, а в обороне будет хуже.

Каким же надо мудaком быть, чтоб на каждом интервью делать мессендж команде "МЫ НЕ ДУМАЕМ О ЧЕМПИОНСТВЕ", даже перед матчем, когда на первое место могут выйти в самой концовке турнира.
+47
-6
+41
Все расстроены, что физрук остался физруком.
+25
-2
+23
Мусаев в прошлом сезоне прошел стажировку в Дортмунде.
+18
0
+18
Ответ 7s6vjn2j5s
Все расстроены, что физрук остался физруком.
А Галицкий становится Федуном !
+17
-5
+12
В России не было пока
Такого, как Мусаев, физрука
+14
-2
+12
Ответ Равендоч
Комментарий скрыт
А мб и привёл бы, кто знает. Но увольнение точно не заслуживал, если по спортивному принципу
+12
-2
+10
Почему все расстроены? Лично я рад)
+16
-7
+9
топовый физрук, а самое главное ручной
+8
0
+8
Такого дрянного чемпионата я даже и не вспомню))) Новый уровень интриги)
+9
-2
+7
Ответ <<< Blin >>>
Абсолютно справедливый результат, когда убираешь того, кто заставил поверить в борьбу за чемпионство саму команду и всю Россию. А вместо него на всё готовое ставишь удобного послушника, который может лишь повторять слова хозяина. Очевидно было, что в атаке лучше играть не станут, а в обороне будет хуже. Каким же надо мудaком быть, чтоб на каждом интервью делать мессендж команде "МЫ НЕ ДУМАЕМ О ЧЕМПИОНСТВЕ", даже перед матчем, когда на первое место могут выйти в самой концовке турнира.
а теперь палится, что он балабол кончeнный, расстроен говорит, учитывая положение в таблице... ты сам внушил команде, что вы тип не думаете о чемпионстве!
+9
-3
+6
Зато яркий, красивый, атакующий футбол (нет)
+5
0
+5
пора переименовываться в Боруссию...была бы нужна ничья для титула, они бы и в этом случае умудрились проиграть
+4
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+4
Галицкий вправе принимать какие угодно решения, так как это его клуб. Но мне лично кажется, что он ошибся...
+2
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А почему не судьи как обычно вам игру испортили ?
+2
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+2
Подсидел, обтекай
+2
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Да какие титулы, в какое сравнение идут ваши титулы-шмитулы по сравнению со стеночками и комбинациями в стиле пуки-каки, ой извините, ваты-каты, то есть тики-таки.
+2
-1
+1
Следующий тур. Заголовок после матчей.

Краснодар потерял шансы на чемпионство.
+1
0
+1
Ответ Равендоч
Да, какие титулы, если Ивич безвольно вылетел из Кубка))))
И Ивич вылетит, и Мусаев вылетит, и все вылетят. Потому что ФК Магнит - это пафосный бестрофейник. Все, что они могут выиграть - это приз зрительских симпатий для утешения Галицкого, да пару очередных заказных статеек "Ах, как же хорош Краснодар".
+1
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+1
Какой-то парад инвалидов
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Ответ rb9zhtsnvb
Как можно было этого лоха опять тренером сделать!
"— Можно! Я, правда, не знаю, как они будут действовать. Но человека можно напоить.
— Угу.
— Усыпить.
— Угу.
— Оглушить. Ну, в общем, с бесчувственного тела. Наконец, с трупа!"
+1
0
+1
Ответ Groznyi2024
Следующий тур. Заголовок после матчей. Краснодар потерял шансы на чемпионство.
У него уже сегодня нет ни одного шанса стать чемпионом. Скорее всего их еще и "Динамо" обойдет. У "Краснодара" осталось 3 игры и среди них выезд к "Спартаку" и дома "Динамо". Максимум 1 очко в этих играх.
+1
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+1
Надо еще раз Ивича пригласить и снова после перерыва убрать, в следующий раз у Мусаева получится
+1
0
+1
Мурад Олегович вы не угадывает составом и второе-С командами Ахмат, КС, Спартак, нельзя играть в три касания.... это уже поздно для быстрой атаки, а позиционно не те игроки чтобы оборону скрывать....
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Ответ dm2244
Мусаева срочно в Баварию
А Рангника и Циннбауэра в Краснодар.
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Ответ tzasasa
Конечно, вот пруфы https://natribu.org/ru/
Эх, все-таки балабольство
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Ответ <<< Blin >>>
Абсолютно справедливый результат, когда убираешь того, кто заставил поверить в борьбу за чемпионство саму команду и всю Россию. А вместо него на всё готовое ставишь удобного послушника, который может лишь повторять слова хозяина. Очевидно было, что в атаке лучше играть не станут, а в обороне будет хуже. Каким же надо мудaком быть, чтоб на каждом интервью делать мессендж команде "МЫ НЕ ДУМАЕМ О ЧЕМПИОНСТВЕ", даже перед матчем, когда на первое место могут выйти в самой концовке турнира.
Раньери так с Лестером говорил, помогло
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Ответ Равендоч
Пруфы на заказные статьи Или это просто балабольство? ()
Конечно, вот пруфы https://natribu.org/ru/
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Ответ cZeiss
Мусаев в прошлом сезоне прошел стажировку в Дортмунде.
Судя по этому чемпионату - деньги на ветер.
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Ответ mbauer
Галицкий вправе принимать какие угодно решения, так как это его клуб. Но мне лично кажется, что он ошибся...
Нет, ну, почему же? Если в приоритете не стоит задача выиграть первое место, то тогда все логично. Во-время приняли соответствующее и правильное решение о назначении Мусаева.
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Ответ Равендоч
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Личку почему-то никто не уволил, когда Динамо в 7 мачтах набрало 7 очков.
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