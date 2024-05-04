Мусаев про 0:1 от «Ахмата»: «Все расстроены после поражения в такой турнирной ситуации. Были хорошие моменты – реализация плохая»

Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Ахмата».

«Краснодар» проиграл со счетом 0:1 в матче 27-го тура Мир РПЛ.

– Что у вас сейчас в душе? Грусть, досада, расстройство, злость или опустошение?

– Конечно, расстройство. После поражения дома в такой турнирной ситуации мы все расстроены.

– Что сказали, если не секрет, сейчас футболистам? Или говорить что‑то было бессмысленно?

– Я думаю, что это должно остаться в раздевалке. Был небольшой разговор. Это останется между нами.

– В пяти первых матчах под вашим руководством 11 голов. Сейчас четыре тайма без мячей. Есть понимание, что случилось?

– Моменты были в каждом из этих матчей, мы не реализовали их. Конечно, забей мы первыми, игра бы раскрылась. Мы бы увидели больше голов. К сожалению, этого не получилось.

Такая игра шла комфортно для « », они закрыли все зоны, играли низко. Мы подстроились в первом тайме под этот ритм – нужно было играть быстрее, больше двигаться без мяча.

Мы пропустили в первом же моменте, но ребята старались. Были хорошие моменты, выходы один в один, но реализация была плохая.

Это расстраивает, результат плохой. Но нельзя сказать, что кто‑то не отдал все силы. К сожалению, так бывает.

– Чувствовали, что чем дольше «Краснодар» не может забить, тем больше нервозности в действиях футболистов, тем больше они начинали торопиться?

– Спешка была, конечно. Это нормально в таких моментах.

Я согласен: нужно было играть более хладнокровно, дать большее количество людей в штрафную или перед штрафной и там создавать большее давление.

Да, мы торопились, потеряли 3-4 хороших атаки, но это все от большого желания, – сказал главный тренер « » .