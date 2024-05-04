Мусаев про 0:1 от «Ахмата»: «Все расстроены после поражения в такой турнирной ситуации. Были хорошие моменты – реализация плохая»
Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Ахмата».
«Краснодар» проиграл со счетом 0:1 в матче 27-го тура Мир РПЛ.
– Что у вас сейчас в душе? Грусть, досада, расстройство, злость или опустошение?
– Конечно, расстройство. После поражения дома в такой турнирной ситуации мы все расстроены.
– Что сказали, если не секрет, сейчас футболистам? Или говорить что‑то было бессмысленно?
– Я думаю, что это должно остаться в раздевалке. Был небольшой разговор. Это останется между нами.
– В пяти первых матчах под вашим руководством 11 голов. Сейчас четыре тайма без мячей. Есть понимание, что случилось?
– Моменты были в каждом из этих матчей, мы не реализовали их. Конечно, забей мы первыми, игра бы раскрылась. Мы бы увидели больше голов. К сожалению, этого не получилось.
Такая игра шла комфортно для «Ахмата», они закрыли все зоны, играли низко. Мы подстроились в первом тайме под этот ритм – нужно было играть быстрее, больше двигаться без мяча.
Мы пропустили в первом же моменте, но ребята старались. Были хорошие моменты, выходы один в один, но реализация была плохая.
Это расстраивает, результат плохой. Но нельзя сказать, что кто‑то не отдал все силы. К сожалению, так бывает.
– Чувствовали, что чем дольше «Краснодар» не может забить, тем больше нервозности в действиях футболистов, тем больше они начинали торопиться?
– Спешка была, конечно. Это нормально в таких моментах.
Я согласен: нужно было играть более хладнокровно, дать большее количество людей в штрафную или перед штрафной и там создавать большее давление.
Да, мы торопились, потеряли 3-4 хороших атаки, но это все от большого желания, – сказал главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.
Каким же надо мудaком быть, чтоб на каждом интервью делать мессендж команде "МЫ НЕ ДУМАЕМ О ЧЕМПИОНСТВЕ", даже перед матчем, когда на первое место могут выйти в самой концовке турнира.
Такого, как Мусаев, физрука
Краснодар потерял шансы на чемпионство.
— Угу.
— Усыпить.
— Угу.
— Оглушить. Ну, в общем, с бесчувственного тела. Наконец, с трупа!"