Хави после 3-го поражения «Барселоны» в 4 матчах: «Разговоров о моем будущем не будет»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Жирона Футбол

Хави отверг возможность новых обсуждений на тему его будущего.

В конце января испанский специалист объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона, но в апреле изменил решение.

– Видя лицо президента в конце игры, поняли бы вы, если бы снова начались разговоры о вашем будущем?

– Разговоров о моем будущем не будет, – сказал главный тренер «Барселоны» после поражения от «Жироны» (2:4), третьего в четырех последних матчах.

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24 комментария
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Разговоров о моем будущем не будет. -Завтра во всех газетах: у Хави нет будущего!)
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+21
Ответ S_C
за 2,7 сезона Хави выиграл 2 трофея,со слабейшей и кризисной Барселоной в 21 веке.
ну даже слабейшая Барса с таким составом обязана обыгрывать Айнтрахт и Жирону
ну и трансферы на много млн под кого были сделаны?
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+9
Хави 3 сезона тренером в нашей Барсе.2 сезона вылета в Лигу Европы, дальше проход Наполи в 1/4 с "странным судейством"Маккели и 1:4 от ПСЖ.
+12
-5
+7
Я устал, я остаюсь
+6
0
+6
Столько минусов в комментариях, видимо у кого-то подгорает))
+5
-1
+4
эхх,а было бы четыре из четырех,если бы не удаление у Валенсии,Мамардашвили спутал все планы Хави
+3
0
+3
Ответ S_C
кому она должна?у Жироны пик в 21 веке если не в истории,у Барсы кризис,ну вот они и борятся за 2/3/4 места. насчет трансферов не знаю,но если считать что у Барсы из топов не считая молодых это только 36 летний поляк и 34х летний немец что ожидать?2 трофея и чуть удачи полуфинал ЛЧ это как минимум не плохо.
А кризис в чём заключается? Состав то есть
+2
0
+2
Ответ S_C
кому она должна?у Жироны пик в 21 веке если не в истории,у Барсы кризис,ну вот они и борятся за 2/3/4 места. насчет трансферов не знаю,но если считать что у Барсы из топов не считая молодых это только 36 летний поляк и 34х летний немец что ожидать?2 трофея и чуть удачи полуфинал ЛЧ это как минимум не плохо.
я имею ввиду по составу и возможностям даже кризисная Барса не сопоставима с жировой и айнтрахтом
+2
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+2
Ответ Этот Райола хочет денег
Разговоров о моем будущем не будет. -Завтра во всех газетах: у Хави нет будущего!)
а жаль(
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Будет ржачно, если рычагист в итоге уволит чапи
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Мухожука тоже не будет.
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Это можно назвать будущим?
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Уже говорил, игра наладилась после его объявления об уходе. Когда передумал, все посыпалось снова. Хави не любят в команде, в клубе тем более.
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