Хави после 3-го поражения «Барселоны» в 4 матчах: «Разговоров о моем будущем не будет»

Хави отверг возможность новых обсуждений на тему его будущего.

В конце января испанский специалист объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона, но в апреле изменил решение.

– Видя лицо президента в конце игры, поняли бы вы, если бы снова начались разговоры о вашем будущем?

– Разговоров о моем будущем не будет, – сказал главный тренер «Барселоны» после поражения от «Жироны» (2:4), третьего в четырех последних матчах.