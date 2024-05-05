Хави после 3-го поражения «Барселоны» в 4 матчах: «Разговоров о моем будущем не будет»
Хави отверг возможность новых обсуждений на тему его будущего.
В конце января испанский специалист объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона, но в апреле изменил решение.
– Видя лицо президента в конце игры, поняли бы вы, если бы снова начались разговоры о вашем будущем?
– Разговоров о моем будущем не будет, – сказал главный тренер «Барселоны» после поражения от «Жироны» (2:4), третьего в четырех последних матчах.
ну и трансферы на много млн под кого были сделаны?