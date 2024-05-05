Исак – главная цель «Арсенала» на позицию форварда. «Ньюкасл» отказывается продавать лучшего бомбардира (The Independent)
«Арсенал» заинтересован в приобретении Александера Исака.
По сведениям The Independent, лучший бомбардир «Ньюкасла» возглавляет список целей «канониров» на позицию форварда. Главный тренер лондонцев Микель Артета высоко оценивает шведского нападающего.
Многое может зависеть от того, будет ли сам Исак настаивать на уходе. Руководство «сорок», несмотря на финансовые сложности, категорически отказывается продавать лидера атаки.
При этом «Арсенал» не хочет переплачивать за форварда и затягивать работу над трансферном. Если договориться с «Ньюкаслом» будет сложно, «канониры» переключатся на другие цели.