Исак – главная цель «Арсенала» на позицию форварда. «Ньюкасл» отказывается продавать лучшего бомбардира (The Independent)

Теги Ньюкасл Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Александер Исак Футбол

«Арсенал» заинтересован в приобретении Александера Исака.

По сведениям The Independent, лучший бомбардир «Ньюкасла» возглавляет список целей «канониров» на позицию форварда. Главный тренер лондонцев Микель Артета высоко оценивает шведского нападающего.

Многое может зависеть от того, будет ли сам Исак настаивать на уходе. Руководство «сорок», несмотря на финансовые сложности, категорически отказывается продавать лидера атаки.

При этом «Арсенал» не хочет переплачивать за форварда и затягивать работу над трансферном. Если договориться с «Ньюкаслом» будет сложно, «канониры» переключатся на другие цели.

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5 комментариев
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Ответ Dimka Akulinin
Очень добротный нападающий, может легко в апл делать 20+ голов , еще наблюдал за ним в ЛА Лиге. В Арсенале должен проявить себя и быть одним из топов АПЛ , даже может составить конкуренцию норвежцу , можете смеяться , но я трансфер одобряю 👍
Да, скорость, пластика, мощь, голевое чутье, реализация, открывания, даже игра в пас - все при нем, один из топовых нападающих АПЛ
+4
0
+4
Я его еще в 2016 фифе в карьере покупал и он всегда доходил до 90+))
+1
-1
0
Очень добротный нападающий, может легко в апл делать 20+ голов , еще наблюдал за ним в ЛА Лиге. В Арсенале должен проявить себя и быть одним из топов АПЛ , даже может составить конкуренцию норвежцу , можете смеяться , но я трансфер одобряю 👍
0
0
0
Ответ Vladislav Kirsenko
Да, скорость, пластика, мощь, голевое чутье, реализация, открывания, даже игра в пас - все при нем, один из топовых нападающих АПЛ
Анри чем-то напоминает ...
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