Исак – главная цель «Арсенала» на позицию форварда. «Ньюкасл» отказывается продавать лучшего бомбардира (The Independent)

«Арсенал» заинтересован в приобретении Александера Исака.

По сведениям The Independent, лучший бомбардир « » возглавляет список целей «канониров» на позицию форварда. Главный тренер лондонцев высоко оценивает шведского нападающего.

Многое может зависеть от того, будет ли сам настаивать на уходе. Руководство «сорок», несмотря на финансовые сложности, категорически отказывается продавать лидера атаки.

При этом « » не хочет переплачивать за форварда и затягивать работу над трансферном. Если договориться с «Ньюкаслом» будет сложно, «канониры» переключатся на другие цели.