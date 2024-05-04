Модрич выиграл 25-й трофей с «Реалом» и повторил рекорд Бензема и Марсело

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига Марсело Лука Модрич рекорды Футбол

Лука Модрич выиграл 25-й трофей в составе «Реала».

Сегодня «Реал» стал 36-кратным чемпионом Испании.

Лука Модрич выиграл свой 25-й трофей в мадридском клубе. По числу трофеев в «Мадриде» хорват делит первую строчку с Марсело и Каримом Бензема.

Модрич перешел в «Реал» в 2012 году.

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16 комментариев
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Это ещё что
Батя в здании
🚨 🚨 🚨
Флорентино Перес обходит Сантьяго Бернабеу и становится самым титулованным президентом в истории Мадридского «Реала», с 34 титулами.
+31
-2
+29
Надо ехать в Лондон и брать 26-й!
Живая легенда клуба и один из лучших полузащитников в истории!💪🇭🇷
А когда-то был кандидатом на худший трансфер сезона
+18
-2
+16
даже моя жена, которая футбол не понимает от слова "вообще", как-то раз посмотрела со мной игру Мадрида и обалдела от элегантности Лукиты.
я к тому, что класс Модрича настолько очевидный, что его не надо даже объяснять. он понятен с первого взгляда.
браво, Модрич! всех болельщиков Мадрида поздравляю с красивым чемпионством )
+7
0
+7
Ответ Cruel Snake
Это ещё что Батя в здании 🚨 🚨 🚨 Флорентино Перес обходит Сантьяго Бернабеу и становится самым титулованным президентом в истории Мадридского «Реала», с 34 титулами.
прочел и думал - чего Фло вокруг стадиона шляется
+7
0
+7
С трофеем Модрича. С победой всех игроков Мадрида.
Без таких плеймейкеров как Модрич и Кроос сложно представить Реал без них.
+8
-3
+5
Я не хочу видеть как Лука уходит
Я это не выдержу😢
Лука оставайся🙏
+5
0
+5
Легенда и Начо кстати тоже выиграл столько трофеев!
+7
-3
+4
Начо тоже 25 трофеев
+3
0
+3
В 2012 ни за что бы не подумал, что Модрич продержится в Реале дольше Рамоса или Роналду.
+3
0
+3
Ответ Cruel Snake
Это ещё что Батя в здании 🚨 🚨 🚨 Флорентино Перес обходит Сантьяго Бернабеу и становится самым титулованным президентом в истории Мадридского «Реала», с 34 титулами.
В 2047 году построят новейший стадион для Реала - «Эстадио де Флорентино Перес»
+2
0
+2
И у Начо 25 трофеев.
+1
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Маэстро! На бис!
+1
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Удачи Луке выиграть 26 трофей до конца сезона)
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Если возьмёт 6 ЛЧ, то станет абсолютной легендой турнира вместе с Карвахалем. Во времена Хенто конкуренция была совсем другая, а Кроос и Начо не во всех финалах играли
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Ответ JENNINGS
Надо ехать в Лондон и брать 26-й! Живая легенда клуба и один из лучших полузащитников в истории!💪🇭🇷 А когда-то был кандидатом на худший трансфер сезона
Не кандидат:

https://www.marca.com/2012/12/31/en/football/spanish_football/1356978303.html

По голосам опередил даже Алекса Сонга
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Ответ _mountain_range_
В 2012 ни за что бы не подумал, что Модрич продержится в Реале дольше Рамоса или Роналду.
Да ещё возможно, что выйдет на первую строчку по числу трофеев, если конечно получиться взять лч ;)
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