Модрич выиграл 25-й трофей с «Реалом» и повторил рекорд Бензема и Марсело

Лука Модрич выиграл 25-й трофей в составе «Реала».

Сегодня « » стал 36-кратным чемпионом .

выиграл свой 25-й трофей в мадридском клубе. По числу трофеев в «Мадриде» хорват делит первую строчку с и .

Модрич перешел в « » в 2012 году.