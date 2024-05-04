Модрич выиграл 25-й трофей с «Реалом» и повторил рекорд Бензема и Марсело
Лука Модрич выиграл 25-й трофей в составе «Реала».
Сегодня «Реал» стал 36-кратным чемпионом Испании.
Лука Модрич выиграл свой 25-й трофей в мадридском клубе. По числу трофеев в «Мадриде» хорват делит первую строчку с Марсело и Каримом Бензема.
Модрич перешел в «Реал» в 2012 году.
Батя в здании
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Флорентино Перес обходит Сантьяго Бернабеу и становится самым титулованным президентом в истории Мадридского «Реала», с 34 титулами.
Живая легенда клуба и один из лучших полузащитников в истории!💪🇭🇷
А когда-то был кандидатом на худший трансфер сезона
я к тому, что класс Модрича настолько очевидный, что его не надо даже объяснять. он понятен с первого взгляда.
браво, Модрич! всех болельщиков Мадрида поздравляю с красивым чемпионством )
Без таких плеймейкеров как Модрич и Кроос сложно представить Реал без них.
Я это не выдержу😢
Лука оставайся🙏
https://www.marca.com/2012/12/31/en/football/spanish_football/1356978303.html
По голосам опередил даже Алекса Сонга