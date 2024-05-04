Роналду забил 32 гола в чемпионате впервые с сезона-2015/16

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Вахда Мекка Футбол

Криштиану Роналду проводит самый результативный чемпионат за 8 лет.

Форвард «Аль-Насра» сегодня сделал хет-трик в матче с «Аль-Вахдой». Теперь на его счету 32 гола в лиге Саудовской Аравии.

В последний раз португалец забивал больше мячей в сезоне-2015/16. Выступая за «Реал», он отметился 35 голами в Ла Лиге.

Подробно со статистикой 39-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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46 комментариев
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Двойной траур для Ригоберсонга, Реал чемпион, Роналду хет трик
+63
-12
+51
Ответ SPAIN 2010
Двойной траур для Ригоберсонга, Реал чемпион, Роналду хет трик
Тройной - Барселона проиграла.
+45
-7
+38
Ответ Большая Злая Жеступаха
Рад, что старичок наконец нашел свой чемпионат!
Его чемпионатом был любой чемпионат)
+31
-7
+24
Ну хорош же, как ни крути
+18
-4
+14
Ответ Роман
Роналду хет-трик. Реал чемпион. Барсофаны, мессифаны в трауре.
По веткам ходят, минусят, не знают бедняги где спокойствие найти)
+13
-5
+8
Новость про Роналду, Риго и Qwerty тут как тут
+13
-7
+6
Ответ SPAIN 2010
Двойной траур для Ригоберсонга, Реал чемпион, Роналду хет трик
Четверной 66 хет-трик в карьере и 900 гол в карьере (жесть а не статистика)
+7
-1
+6
Ответ meringue
Комментарий удален модератором
Не поможет,особенно если Реал возьмёт 15 ЛЧ
Оно будет 🔥вечно)
+4
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+4
Ответ Антон Фалафель
Сравнили огурец с пальцем и топ4 с кэмэллигой. Потому и забил столько.
А сколько чемпион мира забил? В младшем возрасте?
+2
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+2
Ответ cektor
У нас во дворе и больше забивают
За матч, наверное?
+2
0
+2
Ответ Роман
Величайшее достижение Месси это то что его сравнивают с Роналду.
Ну нет. Оба молодцы.
+4
-2
+2
Если бы не травмы, дисквалификации, было бы в районе 40. Но в принципе ещё есть шанс дойти до этой отметки👏
+6
-5
+1
Стата сына Инфантино за последние 3 сезона в Л1 и МЛС:
2021/22 - 6
2022/23 - 16
2023/24 - 9

Роналду в этом сезоне - 32 гола.
+5
-4
+1
Ответ mbauer
А прикиньте, сколько бы за Химки забил? И чего он в эту Аравию поехал...
Наверное, потому - что в "химках" столько денег нет.
+1
0
+1
ЛЕГЕНДИЩЕ!!!!
+8
-7
+1
Ответ SPAIN 2010
Новость про Роналду, Риго и Qwerty тут как тут
причем уверти же "типа болеет" за мю (хотя мы знаем что он пепсифан и глор Сити)
0
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Ответ войд
Не поможет,особенно если Реал возьмёт 15 ЛЧ Оно будет 🔥вечно)
Наверное поэтому оно всех в ЧС кидает.
0
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Ответ cektor
У нас во дворе и больше забивают
Продолжайте. Никому не мешаете, а для здоровья полезно.
+1
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Ответ Direct free kick
Лучший игрок XXI века
да, прям после месси лучший игрок
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Ответ SPAIN 2010
Двойной траур для Ригоберсонга, Реал чемпион, Роналду хет трик
Точной в запой уйдет, месячный
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Ответ SPAIN 2010
Двойной траур для Ригоберсонга, Реал чемпион, Роналду хет трик
Щас будет жалобы кидать. После ответа ему 2 раза улетал в бан . Хотя вообще без понятия за что
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Ответ zzakichh
какой чемпион мира? и в каком конкретно возрасте? и в каком чемпионате? у саудитов?
Месси, в млс сколько забил?
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Ответ ivan_pyzhov@icloud.com
А сколько чемпион мира забил? В младшем возрасте?
какой чемпион мира? и в каком конкретно возрасте? и в каком чемпионате? у саудитов?
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Ответ Роман
Величайшее достижение Месси это то что его сравнивают с Роналду.
Никто не сравнивает Месси с Роналду, между ними пропасть. Месси сравнивают с Пеле и Марадоной.
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Ответ QWertY
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Кверти, а Хаагу кто мешает лоооол))
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Вы представляете какой уровень у тамошних вратарей, если они по два штрафных от Роналду за матч пропускают?!
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Легенда !!!
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Лучший игрок XXI века
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ну, играть в Саудовской Аравии все же тяжелее, чем в Испании.
но в этом месте мы, конечно, вспомним, что их чемп все же слабее испанского.
но, естественно, не забудем, что деду все же под ср аку лет уже, как никак.
короче, пусть развлекается.
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