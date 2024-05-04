Роналду забил 32 гола в чемпионате впервые с сезона-2015/16

Криштиану Роналду проводит самый результативный чемпионат за 8 лет.

Форвард « » сегодня сделал хет-трик в матче с « ». Теперь на его счету 32 гола в лиге Саудовской Аравии.

В последний раз португалец забивал больше мячей в сезоне-2015/16. Выступая за « », он отметился 35 голами в .

Подробно со статистикой 39-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.