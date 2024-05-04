Роналду забил 32 гола в чемпионате впервые с сезона-2015/16
Криштиану Роналду проводит самый результативный чемпионат за 8 лет.
Форвард «Аль-Насра» сегодня сделал хет-трик в матче с «Аль-Вахдой». Теперь на его счету 32 гола в лиге Саудовской Аравии.
В последний раз португалец забивал больше мячей в сезоне-2015/16. Выступая за «Реал», он отметился 35 голами в Ла Лиге.
Подробно со статистикой 39-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Оно будет 🔥вечно)
2021/22 - 6
2022/23 - 16
2023/24 - 9
Роналду в этом сезоне - 32 гола.
но в этом месте мы, конечно, вспомним, что их чемп все же слабее испанского.
но, естественно, не забудем, что деду все же под ср аку лет уже, как никак.
короче, пусть развлекается.