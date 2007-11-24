Финал Кубка Либертадорес может быть перенесен. Фанаты «Ривера» атаковали автобус «Боки»

Проведение ответного финального матча Кубка Либертадорес – Бока «Хуниорс» (первая игра – 2:2) под угрозой срыва.

Фанаты «Ривера» организовали засаду и атаковали командный автобус «Боки» перед сегодняшней игрой.

Транспортное средство получило серьезные повреждения, несколько окон были разбиты.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы утихомирить толпу болельщиков. Сообщается, что газ через разбитые окна попал в автобус, несколько игроков «Боки» плохо перенесли его воздействие, у них началась рвота.

По словам генерального секретаря Кристиана Грибаульдо, некоторые футболисты получили порезы от осколков и не готовы сыграть сегодня.

Президенты клубов встретились, чтобы обсудить дальнейшие действия. Сообщается, что «Бока» просит как минимум перенести время начала игры. Стартовый свисток запланирован на 23:00 по московскому времени.

Атака на автобус «Боки», драки с полицией, дети, проносящие фаеры. В Аргентине ад

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