В Беларуси со счетом 50:0 завершился матч 3-го дивизиона. Это крупнейшая победа в истории местного футбола

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В Беларуси команда забила 50 голов сопернику.

«Миоры» из Второй лиги Беларуси под эгидой министерства спорта и туризма одержали победу над командой «Россоны» со счетом 50:0. В первом тайме «Миоры» забили 24 гола, во втором – 26. Это самая крупная победа в истории белорусского футбола.

Такой матч стал возможен из-за конфликта между министерством спорта и туризма и Белорусской федерацией футбола (АБФФ) о том, под чьей эгидой должен проводиться третий по силе дивизион страны и в каком формате. В итоге министерство спорта фактически создало собственную Вторую лигу.

Матчи турнира в новом формате стартовали 27-28 апреля с региональных чемпионатов. В Минспорта заявили, что суммарное количество команд будет еще больше, чем раньше – более 130.

27 комментариев
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Туркмены, учитесь. У вас конкурент
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130 команд, и это только региональных. А ещё говорят, что в Беларуси футбола нет..
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Дайте ссылку на матч, пожалуйста! При возможности, обязательно, потрачу время на это зрелище
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Газмясочка играла)
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Ответ Крыс Пол
130 команд, и это только региональных. А ещё говорят, что в Беларуси футбола нет..
В том и дело что за команды.
Видимо любой желающий может заявиться.
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Куда рфс смотрит? Готовый кандидат на товарищеский матч.
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Че там? Минспорта хочет пилить на лиге?))
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Ответ imaxim
Газмясочка играла)
Гатальский в деле🧤😎
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Беларусский футбол, бессмысленный и беспощадный)
в Северную Корею №2 превращаются потихоньку)
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новая книжка Свифта "Миоры в стране россонов"
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Ответ Крыс Пол
130 команд, и это только региональных. А ещё говорят, что в Беларуси футбола нет..
Конечно есть- первенства заводов и колхозов вон проводят. Трепещи Европа!)
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Ответ _mountain_range_
Куда рфс смотрит? Готовый кандидат на товарищеский матч.
победившая команда наверняка созванивалась по видеосвязи с Мостовым, много объяснения такого счета я не вижу
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50 оттенков Второй лиги
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Когда поставил на Тотал <49 квартиру
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Ничего не понятно, но очень интересно
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Фарс какой- то. Стыдно должно быть за такие рекорды.
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Сколько с пенальти?
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