В Беларуси со счетом 50:0 завершился матч 3-го дивизиона. Это крупнейшая победа в истории местного футбола

В Беларуси команда забила 50 голов сопернику.

« » из Второй лиги Беларуси под эгидой министерства спорта и туризма одержали победу над командой «Россоны» со счетом 50:0. В первом тайме «Миоры» забили 24 гола, во втором – 26. Это самая крупная победа в истории белорусского футбола.

Такой матч стал возможен из-за конфликта между министерством спорта и туризма и Белорусской федерацией футбола (АБФФ) о том, под чьей эгидой должен проводиться третий по силе дивизион страны и в каком формате. В итоге министерство спорта фактически создало собственную Вторую лигу.

Матчи турнира в новом формате стартовали 27-28 апреля с региональных чемпионатов. В Минспорта заявили, что суммарное количество команд будет еще больше, чем раньше – более 130.