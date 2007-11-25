Тевес о нападении на автобус: «Нас заставляют играть, но мы не в состоянии»

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес высказался о нападении на автобус команды фанатами «Ривер Плейт» перед ответным финальным матчем Кубка Либертадорес.

«Хотим сообщить семьям, что с нами все в порядке, только 3-4 человека получили небольшие травмы.

Нас заставляют играть, но мы не в состоянии. Наш медик под огромным давлением, он должен делать свою работу. Игроки кашляют, их тошнит. У меня горело горло.

Мы хотим сказать, что нас заставляют принять участие в матче. Три наших футболиста находятся не в лучшем состоянии. Ситуация не меняется, нам говорят, что игра начнется в 19:15 (01:15 по московскому времени).

Ни один футболист «Ривер Плейт» не подошел к нам, ничего не спросил, не было никаких сообщений», – сказал Тевес.

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