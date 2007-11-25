Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Тевес о нападении на автобус: «Нас заставляют играть, но мы не в состоянии»

    Теги Карлос Тевес высшая лига Аргентина Бока Хуниорс Ривер Плейт происшествия болельщики Кубок Либертадорес Футбол

    Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес высказался о нападении на автобус команды фанатами «Ривер Плейт» перед ответным финальным матчем Кубка Либертадорес.

    «Хотим сообщить семьям, что с нами все в порядке, только 3-4 человека получили небольшие травмы.

    Нас заставляют играть, но мы не в состоянии. Наш медик под огромным давлением, он должен делать свою работу. Игроки кашляют, их тошнит. У меня горело горло.

    Мы хотим сказать, что нас заставляют принять участие в матче. Три наших футболиста находятся не в лучшем состоянии. Ситуация не меняется, нам говорят, что игра начнется в 19:15 (01:15 по московскому времени).

    Ни один футболист «Ривер Плейт» не подошел к нам, ничего не спросил, не было никаких сообщений», – сказал Тевес.

    Атака на автобус «Боки», драки с полицией, дети, проносящие фаеры. В Аргентине ад

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться