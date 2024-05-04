Сафонов про 0:1 с «Ахматом»: «Есть вопросы к «Краснодару» по самоотдаче. Настрой сегодня и с «Зенитом» – разные вещи. Если бороться за чемпионство, то не так»

Теги Зенит премьер-лига Россия Ахмат Краснодар Матч ТВ Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов упрекнул «Краснодар» в недостатке самоотдачи.

«Краснодар» проиграл «Ахмату» (0:1) в матче 27-го тура Мир РПЛ.

– Ни мандраж, ни недонастрой. Тяжело сказать, почему проиграли. Можно сказать банально – не забили, тяжело было взламывать.

Проблема сегодня кроется глубже. Если сравнивать наш настрой сегодня и с «Зенитом» – это разные вещи. Если бороться за чемпионство, то не так, как сегодня.

– Если не выиграете чемпионство, это будет критично или сезон можно будет занести в актив?

– Тяжело сказать. Если перед сезоном нам бы сказали, что войдем в тройку, многие бы согласились.

Хочется максимум, но имеем то, что имеем.

Вопросы по самоотдаче к ребятам есть, но математические шансы остаются, – сказал вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.

17 комментариев
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"Настрой на «Ахмат» и «Зенит» – разные вещи"

Настрой на Ахмат и Зенит может быть разным, когда команда много чего выиграла и слегка пресытилась-расслабилась. А в вашем случае настрой и на Зенит и на Ахмат должен быть одинаковым и запредельным.
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Помахайте ручкой чемпионству.Вы его сегодня проиграли.
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лузеры, сами себе чемпионство проиграли.
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Краснодар просто не хочет быть чемпионом
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Судя по его словам, там и внутри команды какая-то фигня
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Сафонов зассал , и не подошел к сектору после игры , который гнал всю игру , спасибо Никите который отдувался за капитана команды
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Вот для этого и назначили Мусаева)
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Краснодар не Чемпион! Виноваты в этом сами.
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Настрой на Зенит и Ахмат разный, а результат - один!
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мусик и его телята с такой игрой никогда чемпионами не станут!
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🐄 не будут в тройке призёров, сколько повторять
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ещё бы, главный тренер не уставая говорил про "нас интересует только следующая игра"

камон, ну вот кого по чесноку интересует матч против Ахмата или Крыльев сам по себе что бы убиваться в нем за победу?
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Настрой разный, результат один
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Ответ Katti_fox
Сафонов зассал , и не подошел к сектору после игры , который гнал всю игру , спасибо Никите который отдувался за капитана команды
А ему чего ссать? Он что мог- все сделал.
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Ответ Толик Изверг
лузеры, сами себе чемпионство проиграли.
А оно было у них в руках?
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Ответ Равендоч
А оно было у них в руках?
Могло бы быть. Ну так нельзя. Проигрывать дома Ахмату, ну это просто отказаться от чемпионства.
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