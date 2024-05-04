Сафонов про 0:1 с «Ахматом»: «Есть вопросы к «Краснодару» по самоотдаче. Настрой сегодня и с «Зенитом» – разные вещи. Если бороться за чемпионство, то не так»

Матвей Сафонов упрекнул «Краснодар» в недостатке самоотдачи.

«Краснодар» проиграл « » (0:1) в матче 27-го тура Мир .

– Ни мандраж, ни недонастрой. Тяжело сказать, почему проиграли. Можно сказать банально – не забили, тяжело было взламывать.

Проблема сегодня кроется глубже. Если сравнивать наш настрой сегодня и с « » – это разные вещи. Если бороться за чемпионство, то не так, как сегодня.

– Если не выиграете чемпионство, это будет критично или сезон можно будет занести в актив?

– Тяжело сказать. Если перед сезоном нам бы сказали, что войдем в тройку, многие бы согласились.

Хочется максимум, но имеем то, что имеем.

Вопросы по самоотдаче к ребятам есть, но математические шансы остаются, – сказал вратарь « » .