Сафонов про 0:1 с «Ахматом»: «Есть вопросы к «Краснодару» по самоотдаче. Настрой сегодня и с «Зенитом» – разные вещи. Если бороться за чемпионство, то не так»
Матвей Сафонов упрекнул «Краснодар» в недостатке самоотдачи.
«Краснодар» проиграл «Ахмату» (0:1) в матче 27-го тура Мир РПЛ.
– Ни мандраж, ни недонастрой. Тяжело сказать, почему проиграли. Можно сказать банально – не забили, тяжело было взламывать.
Проблема сегодня кроется глубже. Если сравнивать наш настрой сегодня и с «Зенитом» – это разные вещи. Если бороться за чемпионство, то не так, как сегодня.
– Если не выиграете чемпионство, это будет критично или сезон можно будет занести в актив?
– Тяжело сказать. Если перед сезоном нам бы сказали, что войдем в тройку, многие бы согласились.
Хочется максимум, но имеем то, что имеем.
Вопросы по самоотдаче к ребятам есть, но математические шансы остаются, – сказал вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.
Настрой на Ахмат и Зенит может быть разным, когда команда много чего выиграла и слегка пресытилась-расслабилась. А в вашем случае настрой и на Зенит и на Ахмат должен быть одинаковым и запредельным.
камон, ну вот кого по чесноку интересует матч против Ахмата или Крыльев сам по себе что бы убиваться в нем за победу?