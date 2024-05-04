Гвардиола о 5:1 с «Вулвз»: «Выглядит как комфортная победа, но это не так. Хорошо, что Холанд вернулся в нужный момент»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Вулверхэмптон Пеп Гвардиола Кевин де Брюйне Филип Фоден Эрлинг Холанд Хулиан Альварес Футбол

Пеп Гвардиола высказался о победе над «Вулверхэмптоном» (5:1) в 36-м туре АПЛ.

«Выглядит как комфортная победа, но это не так. В конце концов, мы создали больше моментов, но в переходных эпизодах нам не хватало последнего паса. Зато Эрлинг [Холанд] снова в деле. Пенальти – это само собой разумеется, но второй и четвертый были невероятными.

Они [«Вулверхэмптон»] – очень, очень хорошая команда, но мы сделали корректировки в нужный момент, особенно в четвертом голе, потому что при счете 3:1 может произойти все, что угодно.

20 минут, которые он [Холанд] провел против «Форест», были очень хороши, и сегодня тоже. Мы выигрывали, но он надолго выбыл из-за травмы. Хорошо, что он вернулся в нужный момент. Пока Эрлинг и Кевин [Де Брюйне] были вне игры, Фил [Фоден] и Хулиан [Альварес] играли очень хорошо».

О реакции Холанда после замены

«Он немного расстроен, но я его понимаю. Он был недоволен судьей. При длинных передачах иногда его толкают и тянут. Да, такое случается.

Титул по разнице мячей невозможна, мы не можем сыграть вничью. «Арсенал» играет хорошо и стабильно. Осталось три игры, надеюсь, мы выиграем первую и вторую, а на третьей наша судьба будет в наших руках», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в интервью Sky Sports.

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9 комментариев
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Пеп так то на ходу конечно, даже на конец сезона. Должен, как обычно, на финишном створе вырывать победу в чемпе .

АПЛ - Английская Пеповская Лыжня
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Холанд очень важен для Сити, непонимаю откуда у него возникло резко столько хейтеров
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Да комфортная победа, чё там
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Вся надежда на Ттх
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Холланд вулву покер коронный, хет трик Бернли похороный
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Зм будет далёк от холланд, в лч ничего не показано
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Купленные судьи приносят Гвардиолке трофеи
Дело Негрейры=все трофеи с Барсой фейк
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Сколько же боли принёс Пеп фанам Ливерпуля, Арсенала и МЮ 😁
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Ответ Griba
Вся надежда на Ттх
Такой ТТХ Сити должен изнасиловать
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