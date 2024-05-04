Гвардиола о 5:1 с «Вулвз»: «Выглядит как комфортная победа, но это не так. Хорошо, что Холанд вернулся в нужный момент»
Пеп Гвардиола высказался о победе над «Вулверхэмптоном» (5:1) в 36-м туре АПЛ.
«Выглядит как комфортная победа, но это не так. В конце концов, мы создали больше моментов, но в переходных эпизодах нам не хватало последнего паса. Зато Эрлинг [Холанд] снова в деле. Пенальти – это само собой разумеется, но второй и четвертый были невероятными.
Они [«Вулверхэмптон»] – очень, очень хорошая команда, но мы сделали корректировки в нужный момент, особенно в четвертом голе, потому что при счете 3:1 может произойти все, что угодно.
20 минут, которые он [Холанд] провел против «Форест», были очень хороши, и сегодня тоже. Мы выигрывали, но он надолго выбыл из-за травмы. Хорошо, что он вернулся в нужный момент. Пока Эрлинг и Кевин [Де Брюйне] были вне игры, Фил [Фоден] и Хулиан [Альварес] играли очень хорошо».
О реакции Холанда после замены
«Он немного расстроен, но я его понимаю. Он был недоволен судьей. При длинных передачах иногда его толкают и тянут. Да, такое случается.
Титул по разнице мячей невозможна, мы не можем сыграть вничью. «Арсенал» играет хорошо и стабильно. Осталось три игры, надеюсь, мы выиграем первую и вторую, а на третьей наша судьба будет в наших руках», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в интервью Sky Sports.
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