Гвардиола о 5:1 с «Вулвз»: «Выглядит как комфортная победа, но это не так. Хорошо, что Холанд вернулся в нужный момент»

Пеп Гвардиола высказался о победе над «Вулверхэмптоном» (5:1) в 36-м туре АПЛ.

«Выглядит как комфортная победа, но это не так. В конце концов, мы создали больше моментов, но в переходных эпизодах нам не хватало последнего паса. Зато Эрлинг [ ] снова в деле. Пенальти – это само собой разумеется, но второй и четвертый были невероятными.

Они [« »] – очень, очень хорошая команда, но мы сделали корректировки в нужный момент, особенно в четвертом голе, потому что при счете 3:1 может произойти все, что угодно.

20 минут, которые он [Холанд] провел против «Форест», были очень хороши, и сегодня тоже. Мы выигрывали, но он надолго выбыл из-за травмы. Хорошо, что он вернулся в нужный момент. Пока Эрлинг и [Де Брюйне] были вне игры, Фил [ ] и [Альварес] играли очень хорошо».

О реакции Холанда после замены

«Он немного расстроен, но я его понимаю. Он был недоволен судьей. При длинных передачах иногда его толкают и тянут. Да, такое случается.

Титул по разнице мячей невозможна, мы не можем сыграть вничью. «Арсенал» играет хорошо и стабильно. Осталось три игры, надеюсь, мы выиграем первую и вторую, а на третьей наша судьба будет в наших руках», – сказал главный тренер « » в интервью Sky Sports.