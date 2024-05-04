Игроки «Реала» отметили титул Ла Лиги на «Бернабеу», где смотрели матч «Барсы». Родриго отпраздновал с фанатами у стадиона

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига болельщики Жирона Родриго Футбол

Игроки «Реала» начала праздновать победу в чемпионате Испании.

Как пишет Marca, после победы над «Кадисом» (3:0) игроки «Реала» остались на стадионе «Сантьяго Бернабеу», ожидая, что «Барселона» не выиграет в матче с «Жироной» (2:4). Брат Эдуардо Камавинга загрузил в инстаграм несколько видеороликов с первыми празднованиями команды, где игроки скандировали «Чемпионы!»

Через несколько минут после финального свистка на «Монтиливи» игроки сфотографировались и покинули стадион, чтобы отправиться домой и отдохнуть перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии» в следующую среду.

Отмечается, что несмотря на то, что с момента окончания матча «Мадрида» с «Кадисом» прошло почти три часа, болельщики все еще ждали, когда игроки покинут «Бернабеу». Некоторые из футболистов, в частности, Родриго, успели отпраздновать с фанатами, крича и аплодируя из своих машин.

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9 комментариев
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При счете 2:2 игроки Реала уже поняли, что чемпионы.
Потому что бесхарактерная Барса счет либо удержит, либо им забьют.
+15
-3
+12
Ответ Роман
При счете 2:2 игроки Реала уже поняли, что чемпионы. Потому что бесхарактерная Барса счет либо удержит, либо им забьют.
А Жирона была уверена что повторит тот результат)
+9
-1
+8
Молодцы, попраздновали чуть-чуть и поехали отдыхать и готовиться к важнейшему матчу с Баварией- профессионализм. Будь это лет 20 назад, мадридские бразильцы явно бы поехали не домой)
+9
-3
+6
Начали уже откупоривать шампанское после того, как Жирона сравняла во второй раз счёт в матче, было уже всё ясно
+5
-3
+2
Надеюсь 8-го и финал ЛЧ отпразднуют на СБ)
+4
-2
+2
Жирона конечно красавчики в этом случии!
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Реал на Сантиаго Бернабеу смотрели на фирменную четверку чави.
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Ответ corazon blanco
Молодцы, попраздновали чуть-чуть и поехали отдыхать и готовиться к важнейшему матчу с Баварией- профессионализм. Будь это лет 20 назад, мадридские бразильцы явно бы поехали не домой)
Этих бразильцев выростил Перес.
Это уже не те таланты с пустыми головами.
А Реально профессионалы своего дела.
Кстати этой дисциплиной Бразилия может спокойнобрать следующий чемпионат мира
(но я склоняюсь к Англии).
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Ответ corazon blanco
Молодцы, попраздновали чуть-чуть и поехали отдыхать и готовиться к важнейшему матчу с Баварией- профессионализм. Будь это лет 20 назад, мадридские бразильцы явно бы поехали не домой)
С чего такая уверенность, что они отправились домой отдыхать?
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