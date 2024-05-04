Игроки «Реала» отметили титул Ла Лиги на «Бернабеу», где смотрели матч «Барсы». Родриго отпраздновал с фанатами у стадиона
Игроки «Реала» начала праздновать победу в чемпионате Испании.
Как пишет Marca, после победы над «Кадисом» (3:0) игроки «Реала» остались на стадионе «Сантьяго Бернабеу», ожидая, что «Барселона» не выиграет в матче с «Жироной» (2:4). Брат Эдуардо Камавинга загрузил в инстаграм несколько видеороликов с первыми празднованиями команды, где игроки скандировали «Чемпионы!»
Через несколько минут после финального свистка на «Монтиливи» игроки сфотографировались и покинули стадион, чтобы отправиться домой и отдохнуть перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии» в следующую среду.
Отмечается, что несмотря на то, что с момента окончания матча «Мадрида» с «Кадисом» прошло почти три часа, болельщики все еще ждали, когда игроки покинут «Бернабеу». Некоторые из футболистов, в частности, Родриго, успели отпраздновать с фанатами, крича и аплодируя из своих машин.
Потому что бесхарактерная Барса счет либо удержит, либо им забьют.
Это уже не те таланты с пустыми головами.
А Реально профессионалы своего дела.
Кстати этой дисциплиной Бразилия может спокойнобрать следующий чемпионат мира
(но я склоняюсь к Англии).