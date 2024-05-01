Кельн – Фрайбург где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 4 мая
В субботу, 4 мая, сыграют Кельн и Фрайбург в 32 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
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- Игра пройдет на стадионе «РайнЭнергиШтадион».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч! Футбол 3.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Кельн – Фрайбург
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости
Последние матчи Кельн
- Майнц – Кельн : 1 – 1
- Кельн – Дармштадт : 0 – 2
- Бавария – Кельн : 2 – 0
- Кельн – Бохум : 2 – 1
- Аугсбург – Кельн : 1 – 1
Последние матчи Фрайбург
- Фрайбург – Вольфсбург : 1 – 2
- Фрайбург – Майнц : 1 – 1
- Дармштадт – Фрайбург : 0 – 1
- Фрайбург – РБ Лейпциг : 1 – 4
- Боруссия М – Фрайбург : 0 – 3
Прогноз на матч Кельн – Фрайбург
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